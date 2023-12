Dryjańska: Są granice rżnięcia głupa. Nie, Braunowi nie chodzi o świeckość

Anna Dryjańska

Z zażenowaniem obserwuję wygibasy retoryczne kolegów posła Grzegorza Brauna. Z jeszcze większym czytam komentarze niektórych zszokowanych i niedowierzających dziennikarzy, którzy wbrew oczywistym faktom traktują go jako ciało obce w Konfederacji, podczas gdy jest jej solą. Braun zniesławił Polskę na cały świat, gdy we wtorek wieczorem chwycił za sejmową gaśnicę, by zdusić płomień świecy chanukowej. Do tego napadł na kobietę – jedyną odważną – która próbowała go powstrzymać. Tymczasem w klubie go tłumaczą: jest artystą!