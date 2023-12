Tusk w Brukseli znów jako premier Polski. "Najważniejsza chwila w moim życiu"

Natalia Kamińska

D onald Tusk przyjechał do Brukseli na swój pierwszy szczyt w roli nowego premiera Polski. – Bardzo się cieszę, że ju jestem. (..) To dla mnie chyba najważniejsza chwila w moim życiu politycznym – powiedział w Brukseli Tusk. Jak dodał, jego rolą jest wzmocnienie europejskiej determinacji. – To jest dla nas rzeczą najważniejszą – wskazał. Podkreślił, że UE nadal musi wspierać Ukrainę, bo od tego zależy przyszłość Europy.