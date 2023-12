Tak Tusk zareagował po zaprzysiężeniu. Zwrócił się bezpośrednio do Dudy

W środę, 13 grudnia w Pałacu Prezydenckim odbyło się zaprzysiężenie nowego rządu złożonego z polityków Koalicji 15 października. W trakcie uroczystości premier Donald Tusk wygłosił krótką przemowę, zwracając się do świeżo upieczonego składu Rady Ministrów oraz narodu.

Pierwsze słowa Tuska po zaprzysiężeniu. Zwrócił się do Andrzeja Dudy Fot. Wojciech Olkusnik/East News

W środę o 9 rano rozpoczęła się ceremonia zaprzysiężenia nowego rządu. Po tym, jak skład nowej Rady Ministrów złożył przysięgę, głos zabrał prezydent Andrzej Duda i Donald Tusk.

Pochwalił postawę obywatelską narodu

– Widzimy w ostatnich dniach niezwykłe poruszenie polskich serc. To nie tylko fenomen milionów Polek i Polaków, którzy 15 października dokonali wyboru, ale też to wszystko co działo się przez kolejne dwa miesiące – rozpoczął premier.

– Panie prezydencie okoliczności spowodowały, że mamy jako nowy polski rząd zaszczyt ślubować w Pałacu Prezydenckim 13 grudnia. Dokładnie 41 lat temu wraz z grupką młodych ludzi przedostawałem się do Stoczni Gdańskiej. Mieliśmy taki naiwny zamiar bronić stoczni przed gen. Jaruzelskim i jego wojskiem i jego milicją – opowiadał Donald Tusk.

– Sprawa wydawała się beznadziejna, ale od tamtego czasu wiem, że kiedy chodzi o ojczyznę, wolność i prawa człowieka to Polki i Polacy nigdy nie kapitulują. Nawet jeśli sprawa wydaje się beznadziejna. – kontynuował.

– W jakimś sensie ta wiara obywatelska pokazała swoją siłę 15 października. Chciałem podziękować Polkom i Polakom, niezależnie na kogo głosowali, za to, że pokazali nam wszystkim, Europie, światu, że słowa naszego hymnu to nasza rzeczywistość, że jeszcze Polska nie zginęła – mówił szef rządu.

Donald Tusk zwrócił również uwagę na słowa Andrzeja Dudy. – Z niezwykłą radością przyjąłem gotowość do pełnej współpracy pana prezydenta. Każdy bez wyjątku, kto chce działać zgodnie ze słowami przysięgi jaką tutaj składaliśmy będzie naszym sojusznikiem. Nie ma dla nas ważniejszej sprawy niż dobro ojczyzny i obywateli – zaznaczył.

Premier nie ukrywał również zachwytu nad postawą obywatelską podczas październikowych wyborów. – 80 -85 proc. frekwencji, wszyscy mówili cud, takie rzeczy się nie zdarzają. Ale przecież nasza ojczyzna to jest miejsce politycznych i obywatelskich cudów – stwierdził Tusk.

– Nie możemy ani na chwilę zapomnieć o tym do czego powołali nas Polacy – zwrócił się do nowej rady ministrów Donald Tusk. – Składaliśmy nasze ślubowanie w obecności Pana prezydenta, ale tak naprawdę wiecie, że ślubowaliście wobec Polek i Polaków, wobec całego narodu. Przed nimi będziecie odpowiadać przez najbliższe lata za wszystkie swoje działania.

Na koniec wystąpienia premier zapowiedział, że "znakiem firmowym" nowego rządu będzie wierność konstytucji.

– W ostatnich dniach wszyscy czujemy, jakby wróciła moda na słowo "konstytucja". Naszym zadaniem jest sprawić, żeby to nie była moda na słowo, tylko na konstytucję – podkreślił. – Naszym głównym zadaniem będzie dobry ojczyzny i pomyślność obywateli.

