Opiekunki DPS-u nagrywały się na tle nagiej staruszki pod prysznicem. "Zdziczenie obyczajów"

Daria Różańska

D wie uśmiechnięte młode kobiety pozują do filmu, w tle staruszka pod prysznicem. Obnażona, zestresowana, wyraźnie poirytowana. To podopieczna pułtuskiego DPS-u i jej dwie opiekunki. Nagranie do sieci wrzucił partner jednej z kobiet. Zostaną one zwolnione dyscyplinarnie. Policja kieruje sprawę do prokuratury. – To oburzające. Obrażanie godności osoby starszej, która jak każdy z nas ma prawo do intymności. To zdziczenie obyczajów. Poniżanie starszej osoby. Brak empatii. Można to porównać do tego, co zrobił Braun w Sejmie – komentuje Julian Auleytner, specjalista ds. polityki społecznej.