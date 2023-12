Na Netfliksie wylądował długo wyczekiwany finał "The Crown", w którym poruszono wątki z młodości synów króla Karola III. Serial o brytyjskiej rodzinie królewskiej poruszył temat skandalicznego przebrania Harry'ego. Swego czasu tabloidy obiegły fotografie księcia z opaską na ramieniu z namalowaną swastyką.

W "The Crown" pokazano skandal z księciem Harrym i swastyką. Czy to prawda? Fot. Rex Features / East News; kadr z "The Crown"

"The Crown" - czy wątek swastyki to prawda?

Choć "The Crown" posądza się o wybielanie członków brytyjskiej rodziny królewskiej, serial platformy Netflix nie boi się poruszać niewygodnych wątków z życia Windsorów. Ba, niekiedy nawet twórcom puszczają wodze fantazji.

Tym razem w scenariuszu drugiej części 6 sezonu "The Crown" pojawiła się głośna sprawa z 2008 roku, której niesławnym bohaterem został ("po prostu") Harry. W wieku 20 lat były książę Sussex uczestniczył w imprezie organizowanej prze olimpijskiego skoczka Richarda Meade. Na bal przebierańców przyszedł ubrany w koszulę przypominającą stylem nazistowski mundur. Na ramieniu miał naciągniętą czerwoną opaskę z czarną swastyką. Na przyjęciu towarzyszył mu starszy brat, książę William, który podobno przebrał się za dzikiego kota.

W serialu widzimy, jak Harry (Luther Ford), William (Ed McVey) i Kate Middleton (Meg Bellamy) odwiedzają sklep z kostiumami w Cotswolds. Młodszy z braci zakłada na siebie koszulę Afrika Korps. W tle słyszymy Willa mówiącego: "Noszenie tego stroju nie czyni go nazistą". W tym samym czasie ekranowy Harry salutuje i wypowiada: "Heil Hitler".

W pamiętniku zatytułowanym "Ten drugi" książę William zapewniał, że to William i Kate namawiali go do założenia koszuli z hitlerowskim symbolem.

Przypomnijmy, że zdjęcia z imprezy trafił na pierwsze strony gazet. Po latach Harry przyznał, że był to jeden z największych błędów w jego życiu.

"Druga część szóstego sezonu 'The Crown' powraca do korzeni i znowu bardziej skupia się na królowej, którą Imelda Staunton gra absolutnie mistrzowsko (bo po odejściu Diany ma znowu co grać). Jednak bez Diany (Elizabeth Debicki) paradoksalnie... jest lepiej" – czytamy w recenzji 6. sezonu "The Crown" autorstwa Oli Gersz z Działu Kultura w naTemat.

Jakie wydarzenia pokazano w "The Crown"?

Jak pisaliśmy wcześniej szósty sezon "The Crown" rozgrywa się w latach 1997-2005 i obejmuje rządy premiera Wielkiej Brytanii Tony'ego Blaira, śmierć Diany, księżniczki Małgorzaty i Królowej Matki, a także początki związku Williama z Kate oraz ślub księcia Karola z Camillą Parker Bowles.

W drugiej części finałowej odsłony koncentruje się przede wszystkim na perypetiach księcia Williama, który w 2001 roku rozpoczął studia na najstarszej szkockiej uczelnie - University of St Andrews. To tam syn króla Karola i Diany Spencer poznał swoją przyszłą małżonkę - Kate Middleton.

Nadmieńmy, że Kate studiowała w Szkocji historię sztuki, zaś William szykował się do zdobycia dyplomu z geografii.

