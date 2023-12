B rytyjska rodzina królewska wciąż budzi sensację i nie to tylko w Zjednoczonym Królestwie. Na Netflix właśnie wjechał finał szóstego sezonu "The Crown", co tylko zwiększyło chrapkę mediów na newsy o royalsach. W wywiadzie z portalem Gazeta.pl prezenterka "Dzień Dobry TVN" i korespondentka z Londynu, Anna Senkara, zdradziła szczegóły dotyczące relacji brytyjskich tabloidów z Windsorami. – Gazety uruchomiły nawet specjalne infolinie: "Jeżeli spałaś z Harrym, zgłoś się" – wspominała.





"Spałaś z Harrym, zgłoś się". Dziennikarka TVN zdradza soczyste szczegóły na temat royalsów

redakcja naTemat

Brytyjska rodzina królewska wciąż budzi sensację i nie to tylko w Zjednoczonym Królestwie. Na Netflix właśnie wjechał finał szóstego sezonu "The Crown", co tylko zwiększyło chrapkę mediów na newsy o royalsach. W wywiadzie z portalem Gazeta.pl prezenterka "Dzień Dobry TVN" i korespondentka z Londynu, Anna Senkara, zdradziła szczegóły dotyczące relacji brytyjskich tabloidów z Windsorami. – Gazety uruchomiły nawet specjalne infolinie: "Jeżeli spałaś z Harrym, zgłoś się" – wspominała.