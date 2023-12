Ewa Wanat zmarła 13 grudnia, ale teraz na jej profilu na Facebooku pojawiło się specjalne nagranie. Słynna dziennikarka i pisarka przygotowała je niedługo przed śmiercią. Pożegnała się z przyjaciółmi i fanami oraz wyznała, na co chorowała.

Ewa Wanat przed śmiercią przygotowała poruszające pożegnanie. Fot. Facebook.com / ewa.wanat2

Ewa Wanat nagrała przed śmiercią wideo

Na profilu Ewy Wanat na Facebooku w czwartek 14 grudnia ukazało się nagranie, które dziennikarka nagrała przed śmiercią. "Andrzej Maszewski i Paweł Zabel dziękuję za przygotowanie pożegnania Ewy do publikacji…" – czytamy w jego opisie. Wanat wyznała w nim, na co chorowała.

– Chciałabym tylko powiedzieć, że dostałam diagnozę raka trzustki – już na bardzo zaawansowanym etapie, nieoperacyjnym. Właściwie to chyba skończę dość szybko tę opowieść, ponieważ bardzo ciężko jest mi mówić – powiedziała na początku nagrania.

Dziennikarka przyznała, że mówienie i zebranie myśli sprawia jej sporo problemów ze względu na stan jej zdrowia. Udało jej się jednak powiedzieć parę słów do jej fanów i nie tylko.

– Teraz jestem na ostatnim etapie na oddziale paliatywnym w szpitalu daleko za Berlinem (…) Bardzo chciałam wam wszystkim powiedzieć, tym, którzy obdarzyliście mnie swoim zainteresowaniem i sympatią, i również krytyką, to dającą takiego kopa (…) Wiem, że to już jest niedługo, dlatego nie mogę długo czekać, żeby tę parę słów powiedzieć. Chciałabym, żebyście wiedzieli, że bardzo dużo dały mi spotkania z wami w radio – kontynuowała.

– Chciałam was za wszystko podziękować i dziękuję wam po prostu za to, że byliście i że mogłam być z wami. Do zobaczenia – dodała na koniec.

Pod nagraniem pojawiło się wiele żegnających dziennikarkę komentarzy.

"Ewuniu… Bądź tam szczęśliwa gdzie już jesteś, bądź spokojna i już bez bólu…", "Dziękuję za wszystko, Pani Ewo. Za temperament radiowy, za książki, za niezłomność. Była Pani drogowskazem dla mnie i pewnie dla wielu innych ludzi. Będziemy tęsknić…", "To, co dobrego Pani zrobiła, dla kobiet, dla LGBT, dla Polski, nie przeminie. Dziękujemy!" – czytamy w nich.

Ewa Wanat zmarła w wieku 61 lat

Ewa Wanat była dziennikarką, ale też pisarką i autorką książek. W latach 2003-2012 kierowała redakcją radia TOK FM. Wspólnie z prof. Andrzejem Depko współprowadziła też audycję "Kochaj się długo i zdrowo". W latach 2013-2015 była redaktor naczelną i dyrektor programową Radia Dla Ciebie. W 2015 roku – razem z Rafałem Betlejewskim i Tomaszem Stawiszyńskim – stworzyła radio Medium Publiczne. Współpracowała też z kilkoma redakcjami.

Wanat była również autorką książki o rewolucji seksualnej "Pieprzyć wstyd" oraz współautorką publikacji "Chuć, czyli normalne rozmowy o perwersyjnym seksie".