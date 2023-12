Ambasador biegnie po pieniądze z KPO dla Polski. Filmik podzielił internautów

Kancelaria premiera opublikowała na platformie X filmik, na którym widać ambasadora Polski Piotra Serafina. Biegnie on z dokumentami potrzebnymi do wypłaty środków z KPO. "Ambasador Polski przy Unii Europejskiej Piotr Serafin stanął na wysokości zadania" – ogłosiła kancelaria premiera. Pod filmikiem pojawiają się jednak różne komentarze. Niektórzy oburzeni pytają, czy to TikTok, czy oficjalne konto kancelarii.

Ambasador biegnie po pieniądze z KPO. Filmik podzielił internautów Fot. X / Kancelaria Premiera

– Musimy zdążyć dzisiaj wieczorem, żeby jutro Tusk i von der Leyen mogli uzgodnić wypłatę 5 mld dla Polski – mówi na nagraniu ambasador Polski przy Unii Europejskiej Piotr Serafin.

Jak pokazuje, w ręku trzyma kopertę z dokumentami, którą musi złożyć do biura. Filmik to właściwie relacja z biegu do biura, bo jak słyszymy, pracownicy mają już kończyć pracę. Na koniec ambasador z ulgą przyznaje: "Jesteśmy uratowani" i w pośpiechu wbiega po ostatnich schodach. – Teraz wszystko w rękach Tuska i von der Leyen – stwierdza Serafin.

Chociaż filmik doczekał się 267 tysięcy wyświetleń, to zdecydowanie nie wszystkim się spodobał. – Przecież to konto premiera Morawieckiego. Co to ma być? – pyta jeden z internautów.

– To nie jest tik tok czy talent show. Miejcie trochę kultury i zachowajcie minimum powagi. Reprezentujecie Rzeczpospolitą Polską! – dodaje inny. Pod postem znalazł się nawet komentarz Rafała Ziemkiewicza: "Pomijając żenujące zachowanie, ten pan nie jest ambasadorem – nie macie prawa powoływać nowego ambasadora bez zgody Prezydenta RP. Jest jedynie tzw. p.o.".

Polska dobrej myśli w sprawie KPO

Przypomnijmy, że wcześniej minister ds. UE Adam Szłapka stwierdził, że "nie będziemy zwlekać z wnioskiem o wypłatę środków z Krajowego Planu Odbudowy". Podkreślał, że Polska jest dobrej myśli w tej sprawie.

Minister wcześniej towarzyszył Donaldowi Tuskowi, który podczas szczytu Rady Europejskiej, spotkał się w czwartek w Brukseli z wiceprzewodniczącą Komisji Europejskiej Verą Jourovą.

– Myślę, że wszyscy tutaj są bardzo zadowoleni z tego, że Polska wróciła na stronę wartości europejskich, jednoznacznie mówi, że takie wartości, jak rządy prawa, są dla Polski bardzo ważne – przekazał dziennikarzom po spotkaniu.

Dodał również, że wiceszefowa KE jest w stałym kontakcie z ministrem sprawiedliwości Adamem Bodnarem. Wskazywał, że nie jest tajemnicą, że z ministrem Bodnarem: "przez ostatnie dwa miesiące bardzo intensywnie pracowaliśmy nad tym, żeby jak najpełniej wypełnić wszystkie "kamienie milowe". (Czyli kolejne kroki, które Polska będzie musiała podejmować, by środki z Krajowego Planu Odbudowy były wypłacane).

Szłapka został zapytany o odblokowaniu jakich kwot jest mowa. Jak podkreślił, rozmowy trwają na temat odblokowania całego KPO i funduszy spójności.

– To jest ta kwota, którą podał pan komisarz Hahn. Wszystko jest procesem, nad którym pracujemy z ministrem Bodnarem od ponad dwóch miesięcy – zaznaczył. Szłapka, zapytany, czy w grę wchodzi szybka wypłata 5 mld euro w formie zaliczki, odpowiedział, że należy liczyć na wypłatę całości, a nie w transzach.