Tak rząd Tuska ma łatwo odblokować KPO. Znany poseł wskazał sposób

Dorota Kuźnik

Do wypłaty środków z KPO ma "wystarczyć decyzja ministra", która nie wiąże się z żadnym skomplikowanym procesem – powiedział Michał Szczerba w odpowiedzi na pytanie, co musi się stać, żeby wyczekiwane miliardy złotych w końcu trafiły do Polski. Te blokowane są między innymi przez decyzje polskiego rządu związane z kwestiami sądowniczymi.