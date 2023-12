Pierwszy zgrzyt na linii Tusk - Duda? Mastalerek zapowiada walkę prezydenta o TVP

W piątek w TVP Info szef gabinetu prezydenta Marcin Mastalerek zapowiedział, że prezydent będzie walczył o dokonania rządu PiS, w tym o media publiczne. – Jeżeli Donald Tusk zamierza spełnić obietnicę o przestrzeganiu Konstytucji, więc to, co słyszymy w mediach o TVP i Polskim Radiu nie może być prawdą – stwierdził. To pierwszy taki zgrzyt na linii Tusk - Duda.

Zgrzyt na linii Tusk - Duda. Mastalerek zapowiada walkę o TVP Fot. WOJTEK RADWANSKI/AFP/East News

Mastalerek: prezydent będzie walczył o media publiczne

Przypomnijmy, że Trybunał Konstytucyjny w ciągu ostatnich dni prezentuje szczyt swojej pracowitości. Organ ten wyznaczył już datę rozprawy dotyczącej przepisów m.in. umożliwiających likwidację i rozwiązanie spółek stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji.

Ten sam TK pod przewodnictwem Julii Przyłębskiej wydał też w czwartek postanowienie zabezpieczające zakazujące takich działań. Marcin Mastalerek, czyli szef gabinetu prezydenta komentując te sprawy stwierdził, że cieszą go zapowiedzi premiera Donalda Tuska dotyczące przestrzegania prawa i Konstytucji. – Cieszę się, że podczas zaprzysiężenia w Pałacu Prezydenckim premier Donald Tusk zapowiedział, że będzie przestrzegał prawa i Konstytucji. Mówił, że będzie to jego znak firmowy – twierdził.

Wyraził nadzieję, że jeśli Donald Tusk zamierza spełnić tę obietnicę to "oznacza to, że to, co słyszymy w mediach o TVP i Polskim Radiu, to wyłącznie przecieki dziennikarskie, to musi być nieprawda".

Mastalerek podkreślał, że według niego większość sejmowa z Tuskiem na czele musi "poczekać do wyborów prezydenckich, jeśli je oczywiście wygrają". – Nie mogą zachować się tak, jak piszą o tym media, bo nie będzie to zgodne z zasadami praworządności – przekonywał prezydencki minister. Mastalerek podjęcie tej decyzji nazwał nawet "pierwszym testem dla nowego premiera". Pytany o to, co zrobi prezydent, jeśli dojdzie do "siłowego przejęcia mediów publicznych" Marcin Mastalerek zapewnił, że prezydent będzie przestrzegał zarówno Konstytucji, jak i prawa.

"Prezydent strażnikiem Konstytucji"

– Prezydent będzie podejmował działania, które wynikają z prawa i Konstytucji. Nie chciałbym spekulować, ale prezydent z całą pewnością będzie strażnikiem prawa i Konstytucji. W Pałacu Prezydenckim wszyscy liczymy na to, że Donald Tusk jednak dotrzyma słowa – oświadczył Marcin Mastalerek.

Przypomnijmy, że choć zmian jeszcze nie wprowadzono, to z TVP odeszło już kilkoro znanych pracowników. Z ekranów telewizorów zniknęła m.in. Danuta Holecka. Tymczasem nowym ministrem kultury i dziedzictwa narodowego został Bartłomiej Sienkiewicz i to on ma zająć się zmianami w mediach państwowych.

Tymczasem Tusk w czwartek przekonywał o planie odbudowy polskich mediów. – Jeśli chodzi o media publiczne, przygotowany jest plan działań przywracających także stan praworządności w tej dziedzinie. Przeprowadzimy te działania szybko i zdecydowanie – mówił nowy polski premier.