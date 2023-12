Sukces PiS ws. TVP? TK Przyłębskiej wydał postanowienie zabezpieczające

Wniosek Krzysztofa Szczuckiego i innych posłów PiS został pozytywnie rozpatrzony przed Trybunał Konstytucyjny. Oznacza to, że Skarb Państwa jest zobowiązany do powstrzymania się przed podjęciem działań mających na celu likwidację spółek publicznej radiofonii i telewizji oraz przetasowań w ich zarządach.

Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, na którym zależało PiS. Fot. Tomasz Jastrzebowski/ REPORTER

Wniosek Krzysztofa Szczuckiego ws. mediów publicznych rozpatrzony pozytywnie

Wspomniany wniosek w formie zaskarżenia do Trybunału Konstytucyjnego został skierowany przez posłów PiS, których reprezentuje Krzysztof Szczucki. Deputowani nalegali w nim, by rzeczone zabezpieczenie było w mocy prawnej aż do momentu rozpatrzenia konstytucyjności rzeczonych przepisów przez TK.

"Zarząd TVP (jednak) forsuje zabetonowanie telewizji publicznej. Do sądu rejestrowego w Warszawie wpłynął nowy wniosek o rejestrację zmian w statucie TVP, wprowadzony na ostatniej prostej przez Ministerstwo Kultury" – informowała niedawno na X prof. Katarzyna Bilewska, adwokat i partner w kancelarii BLSK Legal.

Tak jak wspomnieliśmy wyżej, wniosek nawoływał do wstrzymania "działań zmierzających do likwidacji lub wszczęcia likwidacji oraz rozwiązania spółek kapitałowych stanowiących jednostki publicznej radiofonii i telewizji", a także niepodejmowania kroków w celu zmiany zarządu owych spółek.

"Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bartłomiej Sienkiewicz nie może ingerować w zarządy mediów publicznych do czasu rozpatrzenia naszego wniosku przez Trybunał Konstytucyjny" – przekazał we wpisie na swoim koncie na X Szczucki.

Pod wpisem Szczuckiego na X można zauważyć wiele oburzonych komentarzy. "Pan chyba żartuje. TK ma badać zgodność aktów prawnych z Konstytucją, a nie blokować działania Ministrów" – czytamy w jednym z nich.

"Ciekawe jak bez pieniędzy ta wasza telewizja będzie funkcjonować. Myślicie, że za darmo wasi propagandyści będą pracować?", "Ależ to nie jest w kompetencjach TK, chyba ktoś już zdrowo na głowę upadł" – komentowali inni.

Trybunał Konstytucyjny poinformował dzisiaj (14 grudnia) na wokandzie, że rozprawa w tej sprawie odbędzie się 16 stycznia 2024 roku. Co najmniej tego momentu obowiązywać będzie zabezpieczenie, o które wnioskowali posłowie PiS.

Donald Tusk o zmianach w mediach publicznych: Przeprowadzimy te działania szybko i zdecydowanie

W miniony piątek Donald Tusk wyjawił, że na liście priorytetowych celów nowego rządu będą między innymi media publiczne.

– Jeśli chodzi o media publiczne, przygotowany jest plan działań przywracających także stan praworządności w tej dziedzinie. Przeprowadzimy te działania szybko i zdecydowanie – powiedział nowy polski premier.