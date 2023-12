Niebezpieczna pogoda w weekend to początek. W tygodniu do Polski dojdzie prawdziwy orkan

Agnieszka Miastowska

W eekend niestety nie da nam odetchnąć od niesprzyjającej aury, a właściwie będzie dopiero prologiem, do załamania pogody, które będzie miało miejsce w połowie tygodnia. Czekają nas nie tylko pomarańczowe alerty IMGW, ale również prawdziwa wichura, która może przerodzić się w orkan. Mieszkańcy północnej Polski mogą w weekend odczuć silne podmuchy wiatru o prędkości do 85 kilometrów na godzinę, a to dopiero początek.