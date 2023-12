Zima zupełnie skapituluje! Oto jaka pogoda czeka nas przed Świętami

Biała zima odejdzie w najbliższym czasie w niepamięć. Na ostatniej prostej przed świętami Bożego Narodzenia w kraju temperatury będą zdecydowanie na plusie. Mogą one sięgnąć nawet 12 stopni Celsjusza!

Zima odejdzie z Polski w najbliższych dniach Fot. wxcharts.com

Prognoza pogody na najbliższy czas

Jeszcze kilka dni temu większość Polski przykryta była śniegiem, jednak obrazy te powoli odchodzą w niepamięć. IMGW prognozuje, że po lekkim ochłodzeniu, które czeka nas w czwartek, zacznie się stopniowo ocieplać.

W piątek prognozowane jest zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Okresami na wschodzie, w centrum i na południu kraju przelotne opady śniegu. W ciągu dnia temperatura wyniesie od –1 do 3 st. Celsjusza, zaś nad morzem termometry pokażą około 4 st. Celsjusza.

W weekend czeka nas znacznie więcej słońca, a na południu kraju miejscami wystąpią opady śniegu. Temperatura wyniesie od około –1 st. Celsjusza w dolinach karpackich do około 5 st. Celsjusza na zachodzie kraju i nad morzem.

Prawdziwe ocieplenie czeka nas jednak na początku przyszłego tygodnia. Zamiast zimową aurą, ostatni tydzień przed świętami Bożego Narodzenia przywita nas pogodą właściwą późnej jesieni.

W pierwszych dniach nowego tygodnia będziemy mieć do czynienia z temperaturami znacznie przekraczającymi normę. We wtorek termometry na zachodzie, południu i w centrum słupki rtęci pokazać mogą od 8 do nawet 12 st. C!

Pogoda niestety się nie poprawi. Niezmiennie spodziewamy się dominacji chmur i okresami deszczu. Możliwe, że w okolicach wtorku zerwie się także silny, porywisty wiatr. Nieco ochłodzić może się w okolicach 20 grudnia, jednak niewiele wskazuje na to, żeby ostatnie dni przed świętami charakteryzowały się szczególnie mroźną pogodą.