Kradzież cennych przedniotów z Ministerstwa Klimatu była ukartowana? Ujawniono, kto za nią stał

Dorota Kuźnik

K ły słoni afrykańskich i figurki z tego surowca, do tego wyroby ze skóry dzikich zwierząt - takie eksponaty miały zostać w październiku skradzione z siedziby resortu klimatu. W grudniu sprawa wyciekła do mediów i wówczas nadal nie było wiadomo, kto stoi za kradzieżą. W końcu zagadka miała zostać rozwikłana, a przestępcy schwytani. Co ważne, nie były to przypadkowe osoby.