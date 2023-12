Koszulka nowej minister rodziny rozsierdziła prawicę. Grzmią o "znieważeniu krzyża"

Koszulka nowej minister rodziny nie przypadła do gustu prawicy. Fot. Pawel Wodzynski/East News / X/sławek jastrzębowski Salon24

Dziennikarz Sławomir Jastrzębowski z serwisu informacyjnego Salon24 udostępnił na X.com (dawniej Twitterze) stare zdjęcie Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, nowej minister rodziny, pracy i polityki społecznej, które zrobiono jej w sesji do "Wysokich Obcasów".

Oburzenie wzbudził jeden fakt – Dziemianowicz-Bąk miała na sobie wtedy koszulkę z obrazkiem kobiety chroniącej się czarną parasolką przed deszczem krzyży.

"Minister rodziny w nowym rządzie. Teraz wyobraźcie sobie, że zamiast krzyży ma na koszulce gwiazdę Dawida, albo półksiężyc... Gdyby założyła taką koszulkę, natychmiast wyleciałaby ze stanowiska" – napisał pod zdjęciem Jastrzębowski, sugerując hipokryzję politycznego obozu Dziemianowicz-Bąk.

Temat podłapało też TVP Info, pisząc "Minister rodziny znieważa krzyż. Jastrzębowski wskazuje na hipokryzję liberałów".

Jeszcze dosadniej sprawę skomentowano na prawicowej stronie wPolityce.pl, gdzie czytamy, że "Dziemianowicz-Bąk ma na sobie oburzającą koszulkę z krzyżami, z kolei w rozmowie stwierdziła, że jest 'zwolenniczką świeckości państwa' oraz że nie walczy z Kościołem, ale walczy z patologiami".

Do sprawy odniósł się już też były minister edukacji Przemysław Czarnek, z typową dla siebie finezją.

I to jest minister od rodziny? Wczoraj pisałem i mówiłem o chrystianofobii. I tu jest potwierdzenie. A wyobrażacie sobie, co by było, gdyby ktoś (nawet nie musi być z PiS) założył podobną koszulkę, tylko zamiast krzyży byłyby tam symbole judaistyczne czy myzułmańskie?.... no ale krzyże i chrześcijaństwo można obrażać, zdaniem chrystianofobów, bo to jest cool i oznacza "tolerancję". Śmieszne lewaki.

Przemysław Czarnek, były ministerstwa edukacji.

Cytat z oryginalną pisownią byłego ministra MEN.