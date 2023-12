Doda dostanie swój program w renomowanym radiu. Będzie udzielać porad

Doda nie zwalnia tempa. Płyta, trasa koncertowa, program telewizyjny, a teraz... audycja w radiu. Artystka poprowadzi swoją własną audycję radiową w RMF FM. O czym będzie program "Dodaphone"?

Doda poprowadzi własny program w radiu Fot. Pawel Wodzynski/East News

Ostatnie półtora roku to najbardziej płodny artystycznie okres w całej karierze Dody. Jej album "Aquaria" osiągnął status platynowej płyty, a niemal wszystkie numery, które z niego pochodzą, stały się radiowymi hitami. Krążek został także nominowany do Fryderyków w kategorii "album roku pop".

Jesienią na antenie telewizji Polsat fani artystki mogli z kolei oglądać program "Doda. Dream Show", w którym Dorota Rabczewska pokazała przygotowania do spektakularnej trasy koncertowej po Polsce, na którą (z powodu pandemii) czekała aż trzy lata. Pierwszy koncert, który recenzowaliśmy dla naTemat, odbył się w sobotę 7 października.

To jednak nie koniec. Kilka dni temu Doda ogłosiła, że ostatni koncert trasy odbędzie się w Gdańsku. "NARESZCIE! Prosto z miejsca moich snów powracam z piękną nowiną. GDAŃSK! Aquaria zakończy swoją trasę nad morzem jak na prawdziwą syrenę przystało! Do tego DODAtkowe bilety w Łodzi (mało, ale to i tak mega niespodzianka dla spóźnionych)! BILETY DOSTĘPNE JUŻ TERAZ!" (pisownia oryginalna) – napisała na Instagramie.

Oznacza to, że fani Dody mogą się szykować jeszcze na trzy koncerty: 6 stycznia w Krakowie (TAURON Arena), 20 stycznia w Łodzi (Atlas Arena) i 27 stycznia we wspomnianym Gdańska (ERGO Arena).

Doda poprowadzi program w RMF FM. O czym będzie "Dodaphone"?

Teraz fani Dody mają kolejną gratkę. Wokalistka poprowadzi własną audycję w radiu RMF FM. W programie "Dodaphone" doradzi i pomoże słuchaczom.

"Otwieramy DODAPHONE, w którym tematy tabu nie istnieją! Ktoś z Was chce pogadać sobie z Dodą? Bez wymówek i bez ściemy – uwierzcie, że ona umie rozwiązać każdy problem" – zapowiada audycję RMF FM. Zgłaszać można się poprzez Instagram, albo SMS-owo, a "Dodaphone" startuje jeszcze w tym roku, 30 grudnia.

– To było kiedyś wielkie moje marzenie, by mieć swoją audycję. (...) Chcę mieć kontakt ze słuchaczami. Chcę, żeby dzwonili do mnie ze wszystkimi sprawami, z którymi nie mogą sami dać rady i może nie mają z kim pogadać... a ja jestem bardzo wyluzowana i tak się składa, że mam na wszystko odpowiedź. (...) Możecie dzielić się swoimi problemami na temat wszystkiego, znam wyjście z każdej sytuacji – powiedziała Doda w wideo zapowiadającym "Dodaphone".

Doda ma pieska. Artystka pochwaliła się zdjęciami pupila

Po powrocie z wakacji w Tajlandii artystka ogłosiła, że jej rodzina właśnie się rozrosła. Znana z miłości do zwierząt, szczególnie psów, Rabczewska po stracie swojej ukochanej Bestii w 2020 roku, przez pewien czas nie była gotowa na nowego pupila. Jednak kilka tygodni temu zmieniła zdanie, informując fanów o poszukiwaniu psa rasy shih tzu lub jego mieszańca.

"Całą noc śniły mi się psy. Ale zmieniam całkowicie plan. Wysłaliście mi tysiące zdjęć kundelków. I przerosło mnie to. One tak przypominają Bandziora i Bestię. 16 lat z nimi żyłam. Nie mogę mieć psa tak podobnego do nich. Muszę mieć innego psa" – powiedziała Rabczewska, która obecnie jest związana z Dariuszem Pachutem.

Piosenkarka 14 grudnia opublikowała na swoim profilu na Instagramie fotografię swojego nowego, czworonożnego przyjaciela, któremu nadała imię Wolfie. Doda na InstaStories pokazała też pierwsze ubranka, jakie wybrała dla swojego czworonoga. "Tutaj ewidentnie pod ojca klimat! Amazing! A tutaj coś pod mamę – jest to Gucci" – powiedziała, parafrazując swój słynny cytat.

