Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekazał, że liczy, aby w porządku wtorkowych obrad znalazły się trzy uchwały: o komisji śledczej ds. wiz, mediach publicznych oraz KRS. Tego samego dnia do Sejmu trafił projekt uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej. Pod uchwałą podpisali się posłowie KO, PSL, Polski 2050 oraz Lewicy, a wnioskodawców reprezentuje Bogdan Zdrojewski.

Hołownia potwierdza! We wtorek Sejm może głosować nad uchwałą ws. TVP Fot. Stach Antkowiak/REPORTER

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia wyraził nadzieję, że w porządku wtorkowych (19.12) obrad znajdą się trzy uchwały: o komisji śledczej ds. wiz, mediach publicznych i KRS. Oznacza to, że tego samego dnia mogą zapaść rewolucyjne decyzje w sprawie kontrolowanej przez PiS Telewizji Polskiej.

We wtorek przesądzi się los TVP?

– To jest propozycja marszałka, będzie dyskutowana na prezydium, spodziewam się protestu na konwencie. Wtedy, gdy jest spór, rozstrzyga sala, rozstrzyga Sejm – zapowiedział Hołownia.

Marszałek zaznaczył, że obrady zakończą się dopiero późnym wieczorem, ok. godz. 22-23. Opisał też, co zawiera złożony dziś w Sejmie projekt uchwały w sprawie przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz Polskiej Agencji Prasowej.

Pod uchwałą widnieją podpisy parlamentarzystów: Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, Polski 2050 i Lewicy, a przedstawicielem wnioskodawców jest Bogdan Zdrojewski. Jak ocenili wnioskodawcy - Sejm wzywa "wszystkie organy państwa" do niezwłocznej naprawy sytuacji w TVP. Do działań naprawczych wezwano Skarb Państwa, który sprawuje nadzór nad spółką.

Co zawiera uchwała ws. mediów publicznych?

– Uchwała wyraża istotne wątpliwości co do działania Rady Mediów Narodowych. (…) Uchwała nie jest ustawą, jest opinią i apelem Sejmu. Nie rodzi takich skutków, jakie rodzą ustawy. (…) Uchwała wzywa do usunięcia skutków naruszenia prawa – podkreślił lider Polski 2050.

– Nie będziemy dyktować ministrowi Sienkiewiczowi, jak ma tę uchwałę interpretować. My po prostu wyrażamy swoje głębokie zaniepokojenie stanem faktycznym, mówimy dość. W tej uchwale nie ma żadnych konkretnych zobowiązań, jest wezwanie do działania, bo dłużej taka sytuacja trwać nie może – podsumował Szymon Hołownia.

