Jeden z największych festiwali muzyki elektronicznej w Europie Środkowo-Wschodniej od 2024 roku odbędzie się w Łodzi. Wchodząc w pełnoletniość, festiwal opuszcza rodzinne gniazdo i przenosi się z Płocka do nowej lokalizacji – do łódzkiego Parku na Zdrowiu.

Festiwal Audioriver zostanie zorganizowany w innym mieście. Fot. PAWEL SKRABA / AGENCJA SE / East News

Festiwal Audioriver odbędzie się w Łodzi!

Przyszłoroczna, osiemnasta edycja festiwalu odbędzie się między 12-14 lipca. Składać się będzie z części muzycznej, prezentującej spektrum gatunków muzyki elektronicznej oraz rozległego programu dziennego pełnego spotkań i warsztatów podejmujących tematy społeczne. Festiwal klasycznie zamknie Sun/Day, wydarzenie w formule piknikowej imprezy, znanej najwierniejszym fanom Audioriver.

"Decyzja o przeniesieniu festiwalu z Płocka nie była łatwa. Prawie dwie dekady pracy i setki wspomnień z wyjątkowej plaży są nie do przecenienia. Audioriver nie byłby tu, gdzie jest, gdyby nie swoja malownicza lokacja i ikoniczna skarpa, pod którą chciały występować największe gwiazdy muzyki elektronicznej oraz gdyby nie wieloletnia współpraca z władzami, dzięki której udało się zorganizować wydarzenie o tak wielkim rozmachu" – czytamy w komunikacie organizatorów.

"Do grona łódzkich letnich festiwali dołącza Audioriver, otwierając sezon wakacyjny w mieście. Łódź to szansa na rozwinięcie skrzydeł, a dla miasta kolejna, wielka impreza, która ściągnie turystów i wielbicieli muzyki. Jestem dumny, że największa impreza elektroniczna w Polsce będzie odbywała się właśnie w Łodzi" – mówi Adam Pustelnik, wiceprezydent miasta.

Ta wielka zmiana odbywa się też z pełną świadomością znaczenia Łodzi dla historii muzyki elektronicznej w Polsce. Audioriver przybywa do nowego miasta również po to, aby połączyć się z lokalną tkanką kulturalną i wspólnie budować dalej muzyczną przyszłość.

Karnety w cenach 460 złotych (karnet dwudniowy) i 590 złotych (trzydniowy) trafią do sprzedaży 21 grudnia za pośrednictwem platform ebilet.pl oraz biletomat.pl. Promocyjna cena obowiązywać będzie do 15 stycznia.

Audioriver przenosi się z Płocka po 17 latach

Przypomnijmy, że we wtorek organizatorzy Audioriver ogłosili, że festiwal muzyki elektronicznej po 17 latach przenosi się z Płocka. Od początku swojego istnienia w 2006 roku impreza organizowana była właśnie w tym mieście.

"Plaża pod Wzgórzem Tumskim była naszym domem od samego początku istnienia festiwalu. Jako miejsce imprezy robiła niesamowite wrażenie zarówno na mieszkańcach Płocka, przyjezdnych, jak i wizytujących artystach" – pisali organizatorzy na Facebooku.

Jak podkreślają, "przez siedemnaście lat wystąpiło na niej ponad tysiąc gwiazd muzyki elektronicznej z kraju oraz zagranicy, w tym postacie największego formatu, jak Solomun, Sven Väth, Richie Hawtin, Nicolas Jaar, Underworld, Róisín Murphy, Bicep, Charlotte de Witte, Amelie Lens, Honey Dijon, The Blaze, Underworld, Roni Size czy Tale of Us".

"Na osiemnaste urodziny przyszła jednak pora na niełatwy krok i opuszczenie rodzinnego gniazda" – czytamy. "Decyzja została podjęta po długich negocjacjach z nowym inwestorem festiwalu. Wyprowadzka pozwoli na dalsze nie tylko funkcjonowanie imprezy, ale też spełnienie ambicji. Celem Audioriver jest dalszy rozwój w kierunku międzynarodowego, multidyscyplinarnego wydarzenia o dużym zasięgu i wielkiej renomie" – podkreślono.

Z kolei pomysłodawca i szef festiwalu Piotr Orlicz-Rabiega wyznał, że "decyzja przychodzi z naprawdę ciężkim sercem". Wyjawił też jej powody.

– Mimo wszystkich wspaniałych chwil, jakie spędziliśmy w tym mieście, organizacja festiwalu w tym miejscu nie jest dalej możliwa. Z uwagi na rosnące ceny i słabą bazę noclegową, nie da się robić tak dużego wydarzenia: ściągającego do miasta setkę zagranicznych artystów oraz tysiące fanów z całego kraju. Sytuację dodatkowo potęgują ostatnie inwestycje Orlen S.A., przez które niemożliwe jest nawet powiększenie pola namiotowego – powiedział Orlicz-Rabiega.

