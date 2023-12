Córka Marka Czyża, który otworzył nowy rozdział TVP i poprowadził program informacyjny "i9:30", także jest dziennikarką. W najnowszym wywiadzie powiedziała, co myśli o powrocie ojca na Woronicza. Oceniła jego występ przed kamerami.

Córka Czyża komentuje jego występ w TVP. Fot. Instagram.com / @zuza.czyz

Marek Czyż zaliczył spektakularny powrót do Telewizji Polskiej. Przypomnijmy, że zanim Jacek Kurski objął stanowisko prezesa, dziennikarz przez niemal 12 lat prowadził różne programy w TVP.

20 grudnia na ekranach widzów telewizyjnej Jedynki ukazał się właśnie Czyż i zapowiedział nowy program informacyjny. Dzień później poprowadził "i9:30".

Córka Czyża o występie ojca w TVP

Dodajmy, że w jego ślady poszła 25-lenia córka. Zuzanna Czyż pracuje w TVP Katowice. W rozmowie z "Faktem" przyznała:

– Jestem dumna z taty. Tata ma w sobie kompas moralny i jest bardzo rzetelnym dziennikarzem. Jest moim idolem i wzorem dla wielu dziennikarzy. (...) On ma w głowie wszystko poukładane. Jest mądrym człowiekiem. Co chwilę do siebie dzwonimy. Tata radzi mi za każdym razem, żeby nie czytać informacji z różnych portali.

Córka prowadzącego "i9:30" ujawniła, że o wystąpieniu ojca w środę dowiedziała się z mediów społecznościowych. Czyż tego dnia powiedział, że serwis od teraz będzie "serwować widzom czystą wodę zamiast propagandowej zupy".

– Z ekranu padły historyczne słowa. Cieszę się, że to właśnie on otworzył nowy rozdział – dodała Zuza. Na zakończenie rozmowy wspomniała, że od dłuższego czasu pracownicy TVP mieli sporo nieprzyjemności i liczyli na zmiany.

– (...) Czekaliśmy na ten dzień, wielokrotnie jako dziennikarze TVP spotykaliśmy się ze złym przyjęciem i społeczną nagonką. Nam też było z tym źle – wyznała.

Czym zajmuje się Zuzanna Czyż?

Pracuje jako reporterka w TVP3 Katowice, gdzie początkowo skupiała się na tematach społeczno-kulturowych, by z czasem rozszerzyć swoje zainteresowania na programy publicystyczne. Jest również rozpoznawalna z TVP Info, gdzie prowadzi program "Aktualnie Śląskie".

Zuzanna, podobnie jak jej ojciec, zyskała uznanie w branży. Jej wizerunek charakteryzuje się typowo słowiańskimi rysami – jasnymi blond włosami i jasnymi oczami, co często skutkuje porównaniami do polskiej piosenkarki, Cleo.

Córka Czyża ma również inne zainteresowania poza dziennikarstwem. Pasjonuje się sztukami walki, trenując karate kyokushin, a także śledząc najważniejsze wydarzenia związane z tym sportem.