Córka nowego prowadzącego "Wiadomości" poszła w jego ślady. Kim jest Zuzanna Czyż?

Joanna Stawczyk

W minioną środę Marek Czyż, Paweł Płuska i Grzegorz Sajór udali się do centrali TVP. Według doniesień medialnych to mają oni przejąć ster nad nowymi odcinkami "Wiadomości" TVP. Ciekawostką jest fakt, że córka Czyża, który odczytał oficjalne oświadczenie, także jest dziennikarką. Oto co wiadomo o Zuzannie.