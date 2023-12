Kariera nie była dla niego najważniejsza. Tak Respondek mówił o swojej rodzinie

Tuż przed świętami do mediów trafiła przykra wiadomość. Zmarł znany aktor i kabareciarz Krzysztof Respondek. Miał zaledwie 54 lata. Prywatnie od lat tworzył szczęśliwą rodzinę z żoną Katarzyną i dwiema córkami. W jednym z wywiadów przyznał, że "kariera jest czymś ulotnym i nie warto się o nią bić".

Nie żyje Krzysztof Respondek. Fot. Tadeusz Wypych/REPORTER

Śmierć Krzysztofa Respondka

O nagłym odejściu Krzysztofa Respondka poinformował jego kolega Krzysztof Hanke na Facebooku. "Odszedł mój przyjaciel, artysta kabaretu Rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać" – napisał.

Co było przyczyną śmierci Respondka? Hanke w rozmowie z portalem Ślązag przekazał, że 54-latek doznał zawału.

– Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala, do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie. Zmarł dziś o 12:52 – opisał.

Kim był Krzysztof Respondek?

Krzysztof Respondek był aktorem, kabareciarzem i wokalistą. Niezwykle utalentowany i wszechstronny artysta zyskał masową popularność po tym, jak wygrał 3. edycję programu "Jak oni śpiewają".

Mimo sławy nigdy nie porzucił rodzinnego Śląska.

– Nie wyobrażam sobie mieszkania w dużym mieście. Tarnowskie Góry to miasto przepiękne. Moja rodzina jest typowo śląska, z dziada pradziada. Zaczynamy mieć swoje poczucie inności w tym kraju. Kiedyś bycie Ślązakiem uważano za coś gorszego. Teraz to się zmienia, jest moda na śląskość. To jest piękne – mówił w jednym z wywiadów.

W 1992 roku skończył studia aktorskie we Wrocławiu. W środowisku artystycznym szybko poznali się na jego talencie. Dostawał wiele propozycji z najlepszych teatrów. Jednak to rodzinę stawiał na pierwszym miejscu.

Jego żona Kasia pracowała wówczas jako nauczycielka w podstawówce w rodzinnych Tarnowskich Górach. Bywało więc, że odrzucał propozycje pracy, aby być jak najbliżej ukochanej.

Tym bardziej że oczekiwali wtedy na narodziny pierwszego dziecka. Antonina Respondek przyszła na świat w 1993 roku, a jej młodsza siostra Florentyna w 2002 r.

W międzyczasie aktor grywał na deskach mniejszych teatrów i spełniał się jako kabareciarz w grupie "Rak". Wielka kariera przyszła dopiero po zwycięstwie w "Jak oni śpiewają". Najpierw dostał wiodącą rolę w "Barwach szczęścia", a potem w serialu "Naznaczony".

Zarabiał również na konferansjerce. W czasie pandemii koronawirusa nie miał zbyt wielu ofert pracy. Skupił się więc na rodzinie – w wywiadach opowiadał, że wyremontował dom.

Nierzadko wspominał, że kariera jest dla niego rzeczą drugorzędną. – Najlepszy jest umiar. Wszystkiego po trosze: pieniędzy tyle, żeby starczało na godne życie, sławy, aby nie zawróciła w głowie, a kariery tyle, by znaleźć czas na spełnianie marzeń. Tylko miłości i obecności ukochanej osoby nigdy nie mam dość – mówił.