Nie żyje znany aktor i kabareciarz. Krzysztof Respondek miał zaledwie 54 lata

22 grudnia na profilach mediów społecznościowych teatru, w którym Krzysztof Respondek występował, pojawiła się smutna wiadomość o jego śmierci. Aktor i kabareciarz miał 54 lata. Był znany z ról w serialach takich jak "Barwy szczęścia" i "Naznaczony", a także zdobył popularność dzięki zwycięstwu w trzeciej edycji programu "Jak Oni śpiewają".

Krzysztof Respondek nie żyje. Aktor i kabareciarz miał 54 lata

"Dzisiaj odszedł Krzysztof Respondek, znany i kochany artysta kabaretowy, Ślonzok z kabaretu RAK. Jeszcze 10.12 razem z nami na spektaklu i z jego odwiecznym przyjacielem Krzysztofem Hanke. Nasze kondolencje" – napisano na stronie facebookowej Teatru alternatywnego BELFEgoR.

Krzysztof Hanke z kabaretu Rak potwierdził smutną wiadomość. "Odszedł mój Przyjaciel, artysta kabaretu Rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać" – napisał na Facebooku.

Przyczyna śmierci

Jak informuje portal Ślązag, trzy dni temu Respondek doznał zawału serca. Mimo intensywnej walki lekarzy o jego życie aż do ostatnich chwil, niestety nie udało się go uratować.

"Zawał serca. Zupełnie niespodziewanie. Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie. Zmarł dziś o 12:52" – przekazał wieloletni przyjaciel artysty.

Krzysztof Respondek: kariera

Respondek ukończył II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica w Tarnowskich Górach, a w 1992 roku uzyskał dyplom na Wydziale Aktorskim Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej we Wrocławiu.

W latach 1992-1999 współpracował z Teatrem Rozrywki w Chorzowie, występując w wielu spektaklach, takich jak "Ślady" w reżyserii Józefa Szajny, "Skrzypek na dachu" w reżyserii Marcela Kochańczyka oraz "Fame" w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego.

Respondek był również aktywny w telewizji i filmie, pojawiając się między innymi w serialach "Barwy szczęścia" i "Agentki", a także w filmie "Magneto" Jana Jakuba Kolskiego.

Prowadził program "Najśmieszniejsze momenty świata" i w 2010 roku został nominowany do nagrody Wiktora jako Największe Odkrycie Telewizyjne. Otrzymał kilka nagród, w tym Złoty Samowar na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej. Był laureatem III i VI edycji "Jak Oni śpiewają?".

Przed pandemią COVID-19 Respondek skupił się na występach estradowych, koncertując solo oraz z przyjaciółmi z kabaretu Rak. W 2015 roku odszedł z "Barw szczęścia" i od tego czasu nie pojawił się w żadnej nowej roli filmowej czy telewizyjnej.

"Najlepszy jest umiar. Wszystkiego po trosze: pieniędzy tyle, żeby starczało na godne życie, sławy, aby nie zawróciła w głowie, a kariery tyle, by znaleźć czas na spełnianie marzeń. Tylko miłości i obecności ukochanej osoby nigdy nie mam dość" – podkreślił swego czasu na łamach "Vivy!".

Respondek wielokrotnie zaznaczał, że dla niego najważniejsza w życiu jest rodzina. Nie miał parcia na wielką sławę. Nie aspirował do tego, by zostać celebrytą.

"Kariera jest czymś ulotnym. Dzisiaj jest, jutro jej nie ma. Nie warto dla niej wywracać wszystkiego do góry nogami, nie warto się o nią bić. Chciałbym do końca życia mieszkać w małym miasteczku, gdzie wszyscy się znają i ze sobą rozmawiają. A nie, jak w wielkim mieście, tylko się mijają" – mówił aktor parę lat temu w wywiadzie z magazynem "Familia".