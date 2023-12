"Świeckie państwo" – takim opisem serwis Jawny Lublin opatrzył filmik z nowym wojewodą lubelskim Krzysztofem Komorskim, na którym polityk tłumaczy, dlaczego do urzędu zawitały flagi Unii Europejskiej, a ze ściany Sali Kolumnowej zniknął symbol jednej z religii: krzyż. – To normalna czynność. Dla mnie jako urzędnika jest czymś zwyczajnym – mówi wojewoda Komorski. Jego decyzja zbulwersowała posła Suwerennej Polski. – Barbarzyńcy w natarciu – ocenia Jan Kanthak, były wiceminister aktywów państwowych.

Krzysztof Komorski, nowy wojewoda lubelski. fot. WOJCIECH STROZYK/REPORTER

Wojewoda Krzysztof Komorski powiedział dziennikarzom, że to pierwsza rzecz, o której pomyślał po wejściu do Sali Kolumnowej, w której często przebywają osoby wyznające różne religie i nie wyznające żadnej.

– Nie jest to działanie obliczone na jakiś, broń Boże, happening polityczny. To normalna czynność. Dla mnie jako urzędnika jest czymś zwyczajnym. Nie widzę w tym nic nadzwyczajnego. Są to standardowe, rutynowe działania, które przyszły mi w pierwszej kolejności do głowy po wejściu do tej sali – stwierdził nowy wojewoda lubelski.

Polityk Platformy Obywatelskiej zastrzegł, że usunięcie symbolu religijnego dotyczy jedynie Sali Kolumnowej w lubelskim Urzędzie Wojewódzkim.

– To jest sala, w której odbywa się najwięcej publicznych spotkań. Bardzo często zaglądają tutaj zagraniczne delegacje, w związku z czym ta fluktuacja międzykulturowa jest największa. Na chwilę obecną nie mam zamiaru wydawać żadnego rozporządzenia, które będzie mówiło, że nagle jest zakaz krzyża w całym urzędzie – powiedział wojewoda Krzysztof Komorski.

Jedną z innych pierwszych decyzji nowego wojewody lubelskiego jest także zakaz fajerwerków w Sylwestra i Nowy Rok.

Wojewoda zdjął krzyż ze ściany urzędu. Komentarze

Usunięcie symbolu jednej z religii bardzo nie spodobało się posłowi Suwerennej Polski Janowi Kanthakowi, który – mówiąc oględnie – nie jest zwolennikiem idei świeckiego państwa. "Barbarzyńcy w natarciu. Nowy wojewoda lubelski (Komorski) nakazał zdjęcie krzyża z sali kolumnowej urzędu i usunięcie żłobka z Jezusem" – napisał w piątek Kanthak na platformie X.

Były wiceminister aktywów państwowych poświęcił Komorskiemu kolejny wpis. Insynuuje w nim, że wojewoda nie jest osobą inteligentną. "Jak sam przyznaje, pierwsze co mu przyszło do głowy to zdjęcie krzyża. Wyraźnie widać, że mało co mu przychodzi do głowy" – napisał Kanthak o Komorskim.

Przeczytaj też: Wraca kwestia rzekomej oferty Kanthaka ws. seksu oralnego. Sprawa trafiła do sądu

Głos zabrała także europosłanka PiS Beata Mazurek, była rzeczniczka partii. "Kolejka tirów do przejścia granicznego w Dorohusku ma ponad 40 km, a nowy wojewoda lubelski zaczyna urzędowanie od zdjęcia krzyża z sali kolumnowej oraz usunięcia żłóbka z Panem Jezusem. Nieudolność i skandal, tak zaczyna" – oceniła Mazurek na X.

W zupełnie inny sposób sytuację ocenia Fundacja Wolność od Religii. "Zwykłe zapewnienie neutralności przestrzeni urzędu wywołuje emocje, tak działa wiele lat indoktrynacji i przyzwyczajenie do łamania demokratycznych reguł, ale to minie. Panu Wojewodzie gratulujemy szacunku dla konstytucyjnych wartości i odwagi" – napisała na Instagramie Fundacja Wolność od Religii.

Kim jest Krzysztof Komorski?

Urodzony w 1983 roku Krzysztof Komorski to nowy wojewoda lubelski należący do Platformy Obywatelskiej. Został powołany na stanowisko 20 grudnia. Komorski w latach 2014-18 był wiceprezydentem Lublina. Następnie wyborcy powierzyli mu mandat radnego Sejmiku Województwa Lubelskiego.