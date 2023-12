Izabella Cywińska nie żyje. Znana reżyserka odeszła w wieku 88 lat

Do mediów trafiła właśnie przykra wiadomość. Nie żyje słynna polska reżyserka i krytyczka filmowa Izabella Cywińska. O jej śmierci poinformował dyrektor poznańskiego Teatru Nowego Piotr Kruszczyński. Twórczyni miała 88 lat.

Izabella Cywińska nie żyje. Fot. Justyna Rojek/ East News

Nie żyje Izabella Cywińska

"Wczoraj odeszła wielka dama polskiego teatru, Izabella Cywińska – legendarna dyrektorka Teatru Nowego w Poznaniu, Matka-założycielka i twórczyni jego słynnego zespołu, reżyserka teatralna, filmowa, telewizyjna. Minister Kultury w pierwszym solidarnościowym rządzie III RP, 'Dziewczyna z Kamienia'…" – napisał Kruszczyński w pożegnalnym poście na Facebooku.

"Rozmawialiśmy telefonicznie w ten wtorek, jak co tydzień: o teatrze i o polityce, i trochę o nadchodzących świętach. O zdrowiu – broń boże, to od roku był temat zakazany. 'Jak Mama się czuje?' – miałem zaszczyt tak panią Izę nazywać. 'Szkoda czasu, synku. Boli jak zaraza, więc nie ma co gadać. Jak na chwilę przestaje, czytam to nasze wydawnictwo na stulecie Nowego. Świetne jest'. 'Cieszę się. To zadzwonię jeszcze w Wigilię…' Czytaj, teatralna Mamo, twórz. I odpoczywaj w spokoju" – zakończył dyrektor Teatru Nowego w Poznaniu.

Krytyk Łukasz Maciejewski również dodał publikację upamiętniającą Cywińską. Wspomniała o zmianach, które zaczęły wchodzić, po tym, jak Donald Tusk został premiera, a rząd PiS upadł.

"Pokrzepiające może to tylko, że doczekała upragnionych zmian. Minister kultury w rządzie Tadeusza Mazowieckiego, homo politicus – jak sama siebie nazywała, doczekała się w Polsce zmian, na których tak bardzo jej zależało" – czytamy w poście Maciejewskiego.

Kim była Cywińska?

Urodziła się we Lwowie w 1935 roku. Skończyła etnografię na Uniwersytecie Warszawskim. Potem spełniała się jako reżyserka. W latach 70. i 80. kierowała teatrami w Kaliszu i Poznaniu.

Za wystawienie sztuki pt. "Oskarżony: Czerwiec pięćdziesiąt sześć" była internowana przez kilka miesięcy w czasie stanu wojennego.

W 1989 roku Cywińska została powołana na urząd ministra kultury i dziedzictwa narodowego w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Piastowała go do 1991 roku. Potem znów zajęła się reżyserią.

Stworzyła serial "Boża podszewka", w którym grały takie gwiazdy jak: Danuta Stenka, Andrzej Grabowski i Agnieszka Krukówna. Uznaniem cieszyły się też jej produkcje takie jak: "Cud purymowy" czy "Kochankowie Marony".

W 2015 roku do księgarń trafiła autobiografia Cywińskiej pt. "Dziewczyna z kamienia". Wcześniej reżyserka wydała też wspomnienia "Nagłe zastępstwo. Z dziennika pani minister".

Za swoją działalność była doceniana licznymi odznakami m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1989), Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis" (2005), Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2011).