Korwin-Piotrowska nie zostawiła suchej nitki na TVP. Tak wyśmiała rozpaczliwe ruchy PiS

Jak pisaliśmy wcześniej, politycy PiS kontynuują okupację siedziby TVP w proteście przeciwko utracie kontroli nad stacją. Katarzyna Florencka, autorka naTemat informowała, że w wieczór wigilijny urządzili sobie podczas "dyżuru" uroczystą kolację.

Na nagraniach, które trafiły do internetu, politykom usługuje... Samuel Pereira, były redaktor naczelny serwisu tvp.info i były wiceszef Telewizyjnej Agencji Informacyjnej.

Do obecności polityków wśród dotychczasowych pracowników TVP odniosła się w rozmowie z "Pudelkiem" Karolina Korwin-Piotrowska, która nie kryła swojego oburzenia.

To są te "wolne media", w których politycy jednej partii czują się jak u siebie w domu. Dosłownie. Podobnie Kościół, który ich wspiera, choć do niedawna zajmowano się tam propagandą i szczuciem na innych ludzi, wykluczaniem myślących inaczej, mających inne poglądy, inny kolor skóry, orientację, co raczej niewiele ma wspólnego z chrześcijaństwem. Może powinni przenieść tam siedzibę partii jak im tak tam dobrze?

Karolina Korwin-Piotrowska

Dziennikarka i komentatorka społeczna i polityczna.