W wieku 88 lat zmarł dziennikarz Maciej Iłowiecki. Publicysta związany z "Polityką" w latach 1993-1994 zasiadał Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, był też członkiem Rady Etyki Mediów. Za swoje zasługi dla rozwoju polskich mediów audiowizualnych otrzymał Order Odrodzenia Polski.

Maciej Iłowiecki nie żyje. Był dziennikarzem i członkiem KRRiT Fot. JACEK WASZKIEWICZ/REPORTER

Wiadomość o śmierci Macieja Iłowieckiego przekazał w niedzielę (24.12) na Facebooku ks. Andrzej Luter. Dziennikarz i były członek KRRiT miał 88 lat.

"Na prośbę wdowy informuję, że zmarł MACIEJ IŁOWIECKI, dziennikarz "Polityki" do 13 grudnia 1981 roku, czyli do wprowadzenia stanu wojennego. Potem pisał do prasy podziemnej. W wolnej Polsce zaangażował się m.in. w budowę nowego ładu medialnego." – czytamy we wpisie.

Duchowny podkreślił, że publicysta "w ostatnich miesiącach bardzo chorował, cierpiał".

Tadeusz Maciej Iłowiecki urodził się 28 lutego 1935 w Piekarach Śląskich. Ukończył biotechnikę na Uniwersytecie Warszawskim, ale zawodowo realizował się jako dziennikarz i publicysta.

W okresie PRL publikował m.in. w "Polityce", "Przeglądzie Technicznym" i "Problemach". Był ekspertem "Solidarności" do spraw mediów podczas obrad Okrągłego Stołu. Po upadku komunizmu kontynuował karierę dziennikarską m.in. jako częsty gość programu publicystycznego Polsatu "Bumerang".

Zwieńczeniem jego ścieżki było członkostwo w Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji, gdzie w latach 1993-1994 sprawował funkcję zastępcy przewodniczącego. Później, na przełomie lat 2004-2011zasiadał w Radzie Etyki Mediów. W 2014 r. ówczesny prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Orderem Odrodzenia Polski za "wybitny wkład w rozwój polskich mediów audiowizualnych".

