Przyzwyczajeni do myśli o tym, że sylwester i Nowy Rok przypada na przełomie grudnia i stycznia, planując swoje podróże, nie bierzemy pod uwagę tego, że w innych krajach może być obchodzony w innym terminie. Może doprowadzić to do sytuacji, w której przyjeżdżając na miejsce, zastaniemy wszystko zamknięte. Kiedy obchodzony jest Nowy Rok w innych krajach?

Noworoczne obchody na całym świecie odbywają się w różnych terminach fot. GI / Zoltan Tarlacz / intek1 / pixabay / laydown

Czy zdarzyło ci się kiedyś, że w końcu przyleciałeś do dalekiego kraju na wymarzoną ucieczkę przed zimową pogodą w Polsce i nagle okazało się, że wszystkie sklepy i większość restauracji jest zamknięta przez najbliższe kilka dni, a ty nie masz pojęcia dlaczego? Nie? Bo mi owszem.

Kiedy w 2018 roku po raz pierwszy wylądowałam na innym kontynencie, a dokładniej w Wietnamie, nie mogłam się doczekać, aby zacząć wszystko zwiedzać i odkrywać. Pojawił się jednak mały problem. Wszystko było zamknięte, bo właśnie rozpoczęło się wielkie świętowanie Tết, czyli wejścia w Nowy Rok, które w Wietnamie trwa aż przez tydzień.

Jednak nie tylko tam może spotkać nas taka sytuacja. Na świecie jest wiele miejsc, które obchodzą Nowy Rok w zupełnie innym terminie, niż my. Warto wiedzieć jednak o tym, zanim się do nich wybierzemy. Bo choć to z pewnością cudowna okazja do świętowania z lokalną społecznością, to lepiej zawczasu przygotować się na to, że przez najbliższe kilka dni niewiele będziemy mogli zjeść i kupić w nowym kraju. Kiedy świętuje się Nowy Rok w innych krajach i kulturach?

Kiedy Hari Raya Nyepi – sylwester na Bali 2023/24?

Poniedziałek 11 marca to na Bali wyjątkowy dzień, który jest nie tylko wejściem w Nowy Rok, ale także świętem upamiętniającym zmarłych. Data Hari Raya Nyepi jest ruchoma, jednak zwykle odbywa się ono w marcu.

Nyepi to święto, które jest czasem spokoju i medytacji, podczas którego ludzie wstrzymują się od wszelkich aktywności publicznych. Święto to nazywane jest również Dniem Ciszy, podczas którego obowiązuje zakaz rozpalania ognia, podróżowania i pracy od godziny 6 rano do 6 rano dnia następnego. Zamykane jest nawet międzynarodowe lotnisko Ngurah Rai.

W dzień poprzedzający Nyepi odbywają się hałaśliwe procesje, które mają przegonić złe duchy. Wierni noszą ze sobą ogromne wizerunki demonów ogoh-ogoh i składają ofiary, aby odpędzić nieczyste siły. W nocy z kolei mają miejsce tradycyjne procesje z lampionami, które mają symbolizować drogę dusz przodków z powrotem na ziemię.

Kiedy Chiński Nowy Rok 2023/24?

Data jest oparta o tradycyjny chiński kalendarz księżycowy, a święto to zmienia funkcjonowanie społeczeństwa na aż 40 dni, z głównymi obchodami trwającymi przez tydzień.

Zgodnie z tradycyjnym kalendarzem księżycowym, w 2024 roku rozpoczęcie okresu świątecznego przypadnie na 10 lutego i zakończy się on po 15 dniach Świętem Latarni (shàngyuánjié, 上元节). W tym okresie najbliżsi wręczają sobie nawzajem prezenty oraz bardzo popularne czerwone koperty (hóngbāo, 红包) z pieniędzmi.

Świętowanie Nowego Roku w Chinach powoduje zamieszanie nie tylko wśród turystów, ale także w transporcie międzynarodowym. To czas utrudnionego i ograniczonego kontaktu z kontrahentami w Chinach oraz opóźnienia w realizacji dostaw. Chociaż oficjalne święto państwowe potrwa tylko 7 dni, to firmy najczęściej zamykają się na dłużej, nawet tydzień przed głównymi obchodami.

Chiński Nowy Rok obchodzony jest również w innych państwach azjatyckich, jednak pod różnymi nazwami i datami. Na jego obchody możemy natknąć się między innymi w Wietnamie, Tajwanie, Singapurze i Korei Południowej.

Kiedy Songkran – sylwester w Tajlandii w 2023/24?

Songkran, tajski Nowy Rok, zwany również Festiwalem Wody, jest tradycyjnie obchodzony przez trzy kolejne dni od 13 do 15 kwietnia. Rozpoczyna się 13 kwietnia, zwanym Songkran, czyli sylwestrem, następnie 14 kwietnia nazywa się Wan Klang lub Wan Nao, a 15 kwietnia Wan Taleung.

Songkran ma symboliczne znaczenie powitania nowego roku, usunięcia katastrof i modlitwy o błogosławieństwa. W te dni wszyscy niezależnie od tego, czy się znają, czy nie, mogą wspólnie pluskać się wodą, co ma zapewnić, że wszelkie nieszczęścia zostaną zmyte przez wodę. Oprócz pluskania się wodą co roku odbywają się atrakcje takie jak wypuszczanie zwierząt, śpiewy, koncerty i tańce.

Istnieją dwie legendy o tym, skąd wzięło się Songkran. Mówi się, że Święto Wody wywodzi się z hinduskiego rytuału bramińskiego, w którym wierzący udają się nad rzekę, aby się wykąpać i zmyć swoje grzechy. Ci, którzy ze względu na podeszły wiek lub niepełnosprawność nie mogą udać się nad rzekę, proszą członków rodziny lub bliskich przyjaciół o przyniesienie im wody i polanie ich wodą w celu zmycia grzechów.

Inna teoria wywodzi się z mitu, który mówi, że co roku na kilka dni przed Songkran bóg zstępuje na ziemię. Czasem trzyma w dłoni broń, czasem pochodnię, a czasem dzban.

Ludzie polegają na tej broni, pochodniach i dzbanach, aby przewidzieć roczne zbiory zbóż. Broń przepowiadała wojnę, pochodnie suszę, a dzbany zapowiadały nadchodzące obfite deszcze.

Kiedy Rosz ha-Szana – judaistyczne święto nowego roku 2023/24?

Rosz ha-Szana (hebr. ראש השנה – Głowa Roku), biblijnie nazwane Jom Trua (hebr. יום תרועה – Dzień Trąbienia) to pierwszy dzień roku żydowskiego, który upamiętnia zakończenie boskiego aktu stworzenia, w szczególności szóstego dnia, gdy Bóg stworzył człowieka.

Święto to jest obchodzone w Izraelu i w diasporze i trwa dwa dni. W tym roku Żydzi mają już jednak świętowanie za sobą, bo odbyło się 15 września i potrwało do 17 września.

Tego dnia cały naród żydowski oczekuje przebaczenia i miłosierdzia i składa sobie wzajemne życzenia. Odmawiane są także dodatkowe modlitwy Musaf oraz dmie się wielokrotnie w szofar (róg), od czego pochodzi nazwa Święto Trąbienia. W świąteczne popołudnie wierni udają się wspólnie nad brzeg rzeki lub innego naturalnego zbiornika wody, gdzie uczestniczą w ceremonii Taszlichu, symbolicznego pozbywania się grzechów.

Rosz ha-Szana obfituje również w spożywanie tradycyjnych pokarmów świątecznych, którymi są m.in.: jabłka zanurzone w miodzie, marchewka, buraki, daktyle, głowa ryby czy owoc granatu.

