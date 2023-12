Sylwester all inclusive na ostatnią chwilę? Oto, ile zapłacimy za spontaniczny wyjazd

Małgorzata Chuchel

N ie masz jeszcze planów na Sylwestra, chociaż jest już za kilka dni, a na twoim koncie kurzy się kilka tysięcy do wydania? Rozważ opcję wyjazdu na last minute all inclusive. Ile to kosztuje, kiedy wycieczka zostanie zakupiona na ostatnią chwilę? Sprawdzamy dostępne oferty.