"Żenujące". Gwiazda Liverpoolu w ogniu krytyki. Poszło o zdjęcie choinki

"Nie zapominaj o tym, że jesteś muzułmaninem" i "Świętuj dalej Boże Narodzenie, a nie strzelisz więcej goli" – to tylko niektóre z negatywnych komentarzy, jakie pojawiły się na Instagramie pod czarnobiałym zdjęciem choinki Mohameda Salaha, gwiazdy Liverpoolu. Powód? Jego wyznanie oraz wymowny wpis o konflikcie w Strefie Gazy.

Mohamed Salah jak co roku w święta Bożego Narodzenia budzi ogromne kontrowersje wśród muzułmańskich fanów piłki nożnej. Fot. Jon Super/Associated Press/East News

Mohamed Salah to egipski piłkarz, świetny napastnik w Liverpoolu, a także członek reprezentacji Egiptu.

Serwis Sport.pl pisał o zawodniku (powołując się na "The Economist"), że gdy w 2018 roku w Egipcie odbyły się wybory prezydenckie, jego rodacy "masowo wpisywali" go na kartach wyborczych, choć Salah oczywiście nie kandydował.

Mimo tak dużej popularności napastnik Liverpoolu co roku budzi też ogromne kontrowersje wśród części muzułmańskich fanów futbolu. Powodem jest obchodzenie przez niego świąt Bożego Narodzenia, pomimo faktu, że Salah jest muzułmaninem.

Nie inaczej było w tym roku.

"Wstyd! Niech Allah wskaże ci właściwą drogę" i "Stary, zdecyduj się na swoją religię" – to tylko niektóre z licznych komentarzy pod postem na Instagramie piłkarza.

W te święta Salah postanowił także zabrać głos w sprawie zbrojnego konfliktu w Strefie Gazy.

"Boże Narodzenie to czas, kiedy rodziny spotykają się i świętują. W obliczu brutalnej wojny toczącej się na Bliskim Wschodzie, a zwłaszcza śmierci i zniszczenia w Strefie Gazy, w tym roku zbliżamy się do Bożego Narodzenia z bardzo ciężkimi sercami i dzielimy ból tych rodzin, które opłakują utratę swoich bliskich. Prosimy, nie zapominajmy o nich i nie przyzwyczajajmy się do ich cierpienia. Wesołych Świąt" Mohamed Salah Piłkarz Liverpoolu podzielił się swoimi emocjami w tegoroczne święta Bożego Narodzenia.

Można podejrzewać, że czarno-białe zdjęcie przystrojonego drzewka ma symbolizować trudne emocje, jakie w tym roku towarzyszyły Salahowi w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Warto pamiętać, że w 2021 i w 2022 roku piłkarz też udostępniał świąteczne zdjęcia – pozując wtedy ze szczęśliwą rodziną na tle ubranej choinki.

Wtedy również nie zabrakło komentarzy, jakoby Salah "sprzedał swoją religię" – co pokazało, że dla niektórych ważniejsze od radości bliźnich, są religijne dogmaty.

Warto dodać, że w obronie Salaha stanął m.in. Dejan Lovren, chorwacki piłkarz, były obrońca Liverpoolu.

"Wiedziałem, że Mo ma dobre serce, ale udostępnienie posta z choinką w jego domu pokazuje, jak bardzo jego serce i umysł są otwarte na każdego z was, drodzy ludzie. Okazuje miłość i przywiązanie tym, którzy nie mają rodzin w chwilach wojny i nienawiści" – zwrócił uwagę Lovren.

"Jego miłość i siła zawsze będą czynić go wyjątkowym, dlatego Bóg go pobłogosławił. On wie, że postępuje właściwie. Więc nie osądzajcie go. Zamiast tego okażcie szacunek. Niech Bóg cię błogosławi Mo" – skwitował Chorwat.

