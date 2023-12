Jednym z twoich noworocznych postanowień jest, aby w więcej podróżować? Nie czekaj, aż stracisz zapał i już teraz kup bilety lotnicze, póki jeszcze są tanie! Dokąd lecieć w styczniu i co robić na miejscu? Podpowiadamy w naszej liście tanich lotów na styczeń.

Dokąd można lecieć jeszcze styczniu na wakacje? fot. GI / Disapong_D / Andrey Khrobostov / RossHelen / pixabay.com / opsityen

Jak co roku na naszych długich listach postanowień noworocznych znajdują się standardowe pozycje. Więcej ćwiczyć, więcej czytać, schudnąć, dostać awans w pracy, rzucić palenie, więcej podróżować... Przykłady można mnożyć i mnożyć, a i tak zapewne tylko część z nich zostanie zrealizowana.

O spełnienie niektórych z postanowień noworocznych, takich jak większa ilość podróży, możemy jednak zadbać już teraz. Grudzień to idealna okazja na zakup tanich biletów lotniczych, dzięki którym już w styczniu będziemy mogli zacząć realizować się podróżniczo.

Dokąd lecieć w styczniu i gdzie polecimy najtaniej bezpośrednimi lotami? Sprawdziliśmy za was!

Kopenhaga, Dania:

Ceny lotów w dwie strony: od 126 zł

Skąd: Gdańsk

Kopenhaga to miasto, które nawet zimą nie traci swojego uroku. Można odwiedzić Królewską Operę, spacerować po malowniczych uliczkach Nyhavn czy podziwiać rzeźby w słynnym parku Tivoli, który często organizuje zimowe atrakcje.

Średnia temperatura w styczniu to około 0°C, ale z odpowiednim ubraniem można cieszyć się spacerami po mieście.

Sztokholm, Szwecja

Ceny lotów w dwie strony: od 90 zł

Skąd: Gdańsk

W styczniu Sztokholm emanuje atmosferą baśniowej krainy. Można odwiedzić Stare Miasto (Gamla Stan), zobaczyć Kungliga Slottet (Pałac Królewski) oraz podziwiać widoki z tarasu widokowego Monteliusvägen.

Warto także zanurzyć się w kulturze muzeów, takich jak Vasa Museum czy ABBA The Museum.

Średnia temperatura w styczniu wynosi około -3°C.

Tirana, Albania

Ceny lotów w dwie strony: od 128 zł

Skąd: Warszawa, Kraków

Tirana, stolica Albanii, oferuje nie tylko bogatą historię, ale także sporo wydarzeń kulturowych. W styczniu, przy średniej temperaturze około 10-15°C, można zwiedzić Skanderbeg Square, odwiedzić Muzeum Narodowe czy spacerować po Parku Grand.

To także doskonała okazja, by delektować się tradycyjną albańską kuchnią w lokalnych restauracjach i spróbować przysmaków takich jak słynny burek.

Kutaisi, Gruzja

Ceny lotów w dwie strony: od 204 zł

Skąd: Katowice, Poznań

Kutaisi to miejsce pełne historii i niesamowitych widoków. Jeśli zdecydujemy się na lot właśnie tam, możemy odwiedzić Katedrę Bagrati czy Most Królowej Tamar. Styczniowa temperatura oscyluje między 5 a 10°C, co sprawia, że to doskonały czas na wizytę w Zapadnym Parku Narodowym i grocie Prometeusza.

Przylot do Kutaisi może być też dobrym startem do ruszenia dalej na stoki narciarskie, które są dużo tańsze, niż te w Polsce.

Rzym, Włochy

Ceny lotów w dwie strony: od 162 zł

Skąd: Poznań, Rzeszów, Kraków

W styczniu Rzym jest oazą spokoju bez tłumów turystów.

To doskonała okazja, by zwiedzić Koloseum, Watykan, Fontannę di Trevi czy Schody Hiszpańskie.

Przy średniej temperaturze około 10°C można również cieszyć się włoską kuchnią w lokalnych trattoriach.

Larnaka, Cypr

Ceny lotów w dwie strony: od 204 zł

Skąd: Katowice, Gdańsk, Wrocław

W styczniu na Cyprze można cieszyć się łagodnym klimatem, który sprawia, że jest to doskonały czas na zwiedzanie zabytków.

Można odwiedzić starożytne ruiny w Pafos czy Salamis, spacerować po malowniczych wybrzeżach Akamas czy podziwiać mury miejskie w Nikozji. To także doskonała okazja, by skosztować lokalnych potraw w tradycyjnych restauracjach.

W styczniu możemy spodziewać się tam temperatury około 15 stopni.

Ateny, Grecja

Ceny lotów w dwie strony: od 223 zł

Skąd: Katowice

Styczniowy klimat w Atenach jest łagodny, co sprawia, że miasto nadal jest atrakcyjne dla podróżnych.

Zwiedzanie Akropolu, który w styczniu nie będzie tak zatłoczonu, to must-have, ale można również odwiedzić Narodowe Muzeum Archeologiczne, spacerować po dzielnicach Plaka i Monastiraki oraz delektować się tradycyjnymi greckimi potrawami w lokalnych tavernach.

Antalya, Turcja

Ceny lotów w dwie strony: od 342 zł

Skąd: Katowice, Kraków

Antalya to raj dla miłośników przyrody i historii.

W styczniu można cieszyć się przyjemnym klimatem nad Morzem Śródziemnym. Oprócz relaksu na plażach warto odwiedzić starożytne miasta Perge i Side, spacerować po starówce Kaleici, a także zwiedzić Muzeum Archeologiczne.

To również doskonały moment na smakowanie tureckich specjałów w lokalnych restauracjach.

