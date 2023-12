Co zrobi Duda po ruchu rządu ws. ustawy okołobudżetowej? Są przecieki z Pałacu

Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową, a potem złożył własny projekt w tej kwestii. Premier Donald Tusk ogłosił jednak, że rząd przygotował zatem nową ustawę okołobudżetową. Co teraz zrobi prezydent? Osoby z jego otoczenia zdradziły właśnie nowe informacje w tej sprawie.

Po co Duda zawetował ustawę okołobudżetową? Nowe ustalenia. Fot. Andrzej Iwanczuk/REPORTER

"Gazeta Wyborcza" napisała ostatnio, że Jarosław Kaczyński i twardogłowi z PiS mają namawiać prezydenta Andrzeja Dudę, aby wysłał ustawę budżetową do Trybunału Konstytucyjnego.

Czy Duda chce rozwiązać parlament? Nowe informacje

"W Trybunale Przyłębska ma uznać budżet za niekonstytucyjny. A to może być argument nawet do rozwiązania parlamentu i ogłoszenia nowych wyborów" – czytamy w tekście "GW".

Czy to jednak prawda i teraz, po ogłoszeniu przez Donalda Tuska, że jego rząd przygotuje nową ustawę okołobudżetową, prezydent zrealizuje ten plan? Głos w sprawie zabrały osoby ze środowiska Dudy.

– Jeśli faktycznie takie pomysły w PiS się pojawiają, to jest to wyłączny pomysł polityków Prawa i Sprawiedliwości. Nikt im nie zabroni planować. Mogą sobie planować, co chcą. Z prezydentem nikt na ten temat nie rozmawiał i nie sądzę, by go namawiał na takie rozwiązanie – powiedziała Wirtualnej Polsce anonimowo osoba z otoczenia prezydenta Andrzeja Dudy.

Podobnego zdania jest drugi rozmówca portalu. – Nie słyszałem o tym pomyśle w żadnej rozmowie. Wygląda to na daleko idące wnioski – usłyszał serwis informacyjny od tej osoby.

Weto Dudy i plan Tuska ws. ustawy okołobudżetowej

Przypomnijmy, że tuż przed wigilią prezydent Andrzej Duda ogłosił weto ws. ustawy okołobudżetowej. "Podjąłem decyzję o zawetowaniu ustawy okołobudżetowej na rok 2024, w której znalazły się trzy miliardy złotych na media publiczne" – napisał Andrzej Duda w serwisie X. Według niego działania większości sejmowej prowadzą do łamania Konstytucji, którą sam nie raz łamał. Potem złożył własny projekt, ale bez funduszy na TVP.

Nowy premier Polski ma jednak plan na weto Dudy. – Po wecie prezydenta podjęliśmy decyzję o przygotowaniu nowej ustawy okołobudżetowej – zapowiedział w środę premier Donald Tusk.

Jak mówił, trzy miliardy zostaną przeniesione na finansowanie onkologii i psychiatrii dziecięcej. – W nowym projekcie już wprost trzy miliardy złotych z obligacji będą do dyspozycji NFZ z przeznaczeniem na onkologię, psychiatrię i choroby rzadkie dzieci – wyjaśnił.

Szef rządu zapewnił jednocześnie, że nowa ustawa okołobudżetowa jest gotowa i jeszcze w środę trafi do Sejmu. – Od 1 stycznia wszystkie podwyżki będą obowiązywały. Żadne gry prezydenta tego nie zmienią – zapowiedział Tusk.