"Prezydent obnażył prawdziwe intencje". Urzędnik Dudy uderza w Hołownię i Tuska

Natalia Kamińska

M arszałek Sejmu Szymon Hołownia nie zmieni harmonogramu prac izby niższej, aby dostosować go do weta prezydenta Andrzeja Dudy do ustawy okołobudżetowej. Ruch marszałka skomentował już Marcin Mastalerek, szef Gabinetu Prezydenta RP. Uderzył zarówno w premiera Tuska, jak i marszałka Hołownię.