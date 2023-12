Syn Górniak zaśpiewał "Fly Me to The Moon". "Boże, jaki on ma piękny głos"

W Boże Narodzenie telewizyjna Jedynka wyemitowała specjalny koncert "Edyta Górniak świątecznie". W pewnym momencie na scenie pojawił się syn wokalistki, Allan. Widzowie zrobili wielkie oczy, kiedy zaczął śpiewać przepiękny utwór "Fly Me to The Moon". W sieci posypała się lawina komentarzy.

Syn Edyty Górniak zaśpiewał "Fly Me to The Moon" w TVP. Zrobił furorę Fot. Facebook.com / @Bądźmy razem. TVP

Syn Edyty Górniak zaśpiewał "Fly Me to The Moon" w TVP. Zrobił furorę

Podczas świątecznego koncertu, który można było obejrzeć 25 grudnia na TVP1, gwiazdą była Edyta Górniak. Dała show razem z orkiestrą, którą dyrygował Grzegorz Urban. Reżyserem całego zimowego spektaklu był Konrad Smuga.

Podczas koncertu publiczność miała okazję usłyszeć różnorodne międzynarodowe hity świąteczne, takie jak "Have yourself a Merry little Christmas", "The Christmas song", "Let it Snow", a także wiele innych. W programie znalazły się również tradycyjne kolędy, pastorałki oraz popularne polskie utwory, w tym "Pada śnieg".

"Kiedy spełniasz marzenia z dzieciństwa, zrób to z Najlepszymi. To był zaszczyt! Wyczerpanie i euforia w jednym. Patrzyłam na cały proces przygotowań Sercem profesjonalisty i Sercem dziecka. Sercem tej małej dziewczynki, której w dzieciństwie odebrano wręcz wszystko… której początek życia nie obiecywał niczego łaskawego. W ten niezwykły Projekt zaangażowało się ponad 100 osób" – napisała na swoich mediach społecznościowych Górniak.

Podczas niedawnego wywiadu dla "Super Expressu", artystka wyznała, że Święta Bożego Narodzenia nie zawsze były dla niej czasem radości. Niedawno podzieliła się swoimi uczuciami dotyczącymi wyprowadzki jej syna.

Przypomnijmy, że Allan, obecnie rozwijający swoją muzyczną karierę pod pseudonimem Enso, eksploruje świat hip-hopu i rapu. Wydał już takie kawałki jak "Lambada", "Dżentelmen", "WOW" czy "DAIQUIRI".

Jego niespodziewane pojawienie się na scenie podczas świątecznego koncertu, gdzie zaśpiewał znaną piosenkę Franka Sinatry "Fly Me to The Moon", wprawiło w osłupienie nie tylko publiczność, ale i samą Górniak. Piosenkarka, widocznie zaskoczona, przez cały występ syna była pełna emocji, gestykulując i wyrażając swoją radość.

Na facebookowym profilu TVP pojawiło się nagranie występu. Widzowie nie spodziewali się tego, że Allan ma taki głos.

"O ile nie śpiewał z playbacku, to całkiem nieźle i zapowiada się fajny męski głos, geny są"; "Młodzieniec ma super tembr głosu"; "Pierwszy raz słyszałam syna Pani Edydy śpiewającego i muszę przyznać, że pięknie"; "Piękne i wzruszające. Proszę o więcej wykonań syna i mamy"; "Powinien iść w ślady mamy! Kariera przed nim"; "Super głos, piękna barwa" – rozpływali się w komentarzach.

Edyta wraz z Allanem pojawią się na zabawie sylwestrowej z TVP. Kogo jeszcze zobaczą widzowie na scenie w Zakopanem?

Blanka

Maryla Rodowicz

Roksana Węgiel

Zenek Martyniuk

Daria Marx

Cleo

Justyna Steczkowska

Mike & Laurent

Viki Gabor

Weekend

Piękni i młodzi

Red Lips

Sławomir i Kajra

Becky Sangolo

Wydarzenie poprowadzą: Izabella Krzan, Tomasz Kammel i Rafał Brzozowski. Start imprezy o 19:50.

Warto nadmienić, że według niedawnych doniesień, zarówno Górniak, jak i Rodowicz, za swoje występy w noc sylwestrową mają otrzymać pokaźną kwotę pieniędzy.

"Edyta jako jedna z pierwszych podpisała umowę. Jak co roku mogła liczyć na gwiazdorskie warunki, ale też na bardzo wysoką stawkę. Podczas koncertu będzie miała dwa wyjścia, oba z Allanem i zgarnie za nie 100 tys. zł. Allan będzie miał osobne wynagrodzenie, więc całe 100 tys. pójdzie na konto diwy. Taką samą stawkę w tym roku dostanie tylko Maryla. TVP bardzo zależało, żeby nie poszła do Polsatu, więc byli gotowi słono za to zapłacić" – przekazał informator Pudelka.