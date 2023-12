Pracownicy TVP3 dostali jasny komunikat. Zostali "zwolnieni z obowiązku"

Część pracowników wielu ośrodków TVP3 dowiedziało się niedawno o "zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy do czasu powrotu serwisów informacyjnych" – poinformował serwis wirtualnemedia.pl.

Jak podaje serwis wirtualnemedia.pl, wielu dziennikarzy TVP może spodziewać się w styczniu okrojonego grafiku Fot. Pawel Wodzynski/East News

"Mamy być w gotowości pod telefonem. Nie wiemy, kiedy nastąpi wznowienie newsów. Jeśli kogoś mieliby wyrzucić, to już to zrobiliby, więc raczej jesteśmy spokojni. Nie dadzą rady zwolnić wszystkich, a ostatnio coraz mniej słychać o osobach przechodzących do TVP" – powiedział w rozmowie z serwisem wirtualnemedia.pl anonimowy dziennikarz.

Niepewność pracowników TVP jest pokłosiem rewolucji, jaka zachodzi w mediach publicznych od 20 grudnia. Przypomnijmy, że wówczas zerwano transmisję w TVP Info i TVP1. Zamiast serwisu informacyjnego zdziwionym widzom ukazał się blok reklamowy, a następnie serial.

Tego samego dnia zniknęły również lokalne wersje TVP, czyli stacje TVP3. Jak poinformowały wirtualnemedia.pl, taka decyzja była spowodowana obawami, że okupująca budynek TVP przy Placu Powstańców w Warszawie "stara ekipa" przełączy sygnał nadawania TVP Info na TVP3 Warszawa.

Warto dodać, że dziennikarzom TVP3 Warszawa nie zablokowano kart wejściowych do gmachu telewizji na Woronicza, a ci przez kilka dni przygotowywali materiały, które nie były emitowane. Teraz poinformowano ich, że nie muszą wykonywać obowiązków, dopóki nie ruszą serwisy.

Zmiana liczby serwisów

Według informacji, jakie uzyskał portal wirtualnemedia.pl, nowe szefostwo TVP ma rozważać likwidację regionalnych serwisów informacyjnych o godz. 12:30, 14:30 i 16:30. Natomiast osoby, które mają jednocześnie etaty w Polskim Radiu i rozgłośniach regionalnych, mogą otrzymać mniej dyżurów w styczniowym grafiku.

Spośród regionalnych stacji nadal aktywne w mediach społecznościowych pozostają: TVP3 Opole, TVP3 Szczecin, TVP3 Katowice, TVP3 Łódź, TVP3 Lublin, TVP3 Rzeszów i TVP3 Olsztyn. Od 20 grudnia nowych materiałów na Facebooku nie pokazują: TVP3 Kraków, TVP3 Białystok, TVP3 Gdańsk, TVP3 Bydgoszcz i TVP3 Gorzów Wielkopolski. TVP3 Poznań udostępnia tylko wpisy słowne i ze zdjęciami.

Nowa władza w TVP

Przypomnijmy, że w środę, 20 grudnia przed południem Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało, że "na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych odwołał 19 grudnia 2023 roku dotychczasowych prezesów Zarządów Telewizji Polskiej S.A., Polskiego Radia S.A. i Polskiej Agencji Prasowej S.A. i Rady Nadzorcze. Minister powołał nowe Rady Nadzorcze ww. Spółek, które powołały nowe Zarządy Spółek." Tym samym media publiczne mają nowych prezesów i zarządy.

