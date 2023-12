PiS ma plan na likwidatora Sienkiewicza w TVP. Ujawniono, co ustaliła ekipa z Nowogrodzkiej

Natalia Kamińska

M inister kultury Bartłomiej Sienkiewicz postawił TVP w stan likwidacji. Tymczasem PiS nie może się pogodzić z utratą władzy nad mediami i wskazało swojego prezesa. Co jednak stanie się dalej z telewizją publiczną? Media ustaliły już, co planuje PiS jeśli do KRS zostanie wpisany likwidator wskazany przez Sienkiewicza.