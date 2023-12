"Zna się, bo jeździła autobusami". Absurdalne tłumaczenie ws. awansu dla byłej polityczki PiS

Były senator, a obecnie radny wojewódzki z ramienia PiS Bogdan Pęk skomentował w końcu doniesienia, że była posłanka tej partii została członkinią zarządu samorządowej spółki Małopolskie Dworce Autobusowe. Anna Paluch nie miała wcześniej doświadczenia w tej branży. Pęk w dość absurdalny sposób wyjaśnił awans dla kobiety.

Polityki PiS tłumaczy się z awansu dla byłej posłanki. Absurdalne słowa. Fot. Jacek Dominski/REPORTER

Pod koniec grudnia w Krakowie odbyła się sesja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Podczas obrad radny KO Krzysztof Nowak zapytał marszałków województwa o zatrudnienie Anny Paluch w spółce Małopolskie Dworce Autobusowe. Głos w tej kwestii zabrał radny PiS Bogdan Pęk.

Awans dla byłej polityczki PiS. Kuriozalne wyjaśnienia

– Pada (na sali obrad-red.) słowo o posłance Paluch, że ona tam na autobusach się nie zna. Zna się, bo jeździła autobusami. Widziała jak to było – stwierdził Pęk.

Nagranie z tym tłumaczeniem na swoim koncie w serwisie X zamieścił wspomniany radny Krzysztof Nowak w portalu X. Szybko stało się ono hitem sieci.

Jak przypomina Onet, informacja o tym, że Anna Paluch dostała nową pracę, zaczęła krążyć pomiędzy małopolskimi działaczami PiS już na początku grudnia. "Początkowo jednak nikt nie chciał potwierdzić tego oficjalnie" – napisał portal.

W końcu jej zatrudnienie w spółce MDA potwierdził w rozmowie z Onetem Łukasz Smółka, czyli wicemarszałek województwa małopolskiego.

Jak przekazał, może "potwierdzić, że pani Anna Paluch została zatrudniona w zarządzie tej spółki". – Nie będę wchodził w szczegóły na temat tego, dlaczego zdecydowaliśmy się na taką zmianę. (...) Myślę, że ta zmiana pomoże nam w realizacji celów, jakie sobie stawiamy – tłumaczył serwisowi informacyjnemu.

Kim jest Bogdan Pęk?

Urodzony w 1953 roku Bogdan Pęk jest z wykształcenia zootechnikiem. Swoje umiejętności wcielił w praktykę w latach 80. – przez pięć lat był kierownikiem tuczarni świń.

To wtedy Pęk zaczął działalność polityczną – najpierw zaangażował się w Solidarność, w 1984 roku został członkiem zależnego od PZPR Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. Niemal 10 lat później dostał się do Sejmu jako prominentny działacz krakowskiego PSL.

Tak zaczęła się jego kariera na ogólnopolskiej scenie politycznej, którą w 2015 roku zamknęło zdjęcie z sejmowego korytarza. Potem PiS szybko otworzył przed nim nowe ścieżki.

Jak pisaliśmy, Bogdan Pęk szybko zdobył rozpoznawalność, która pozwoliła mu wyróżnić się z tłumu 460 posłów. Był zdecydowanym zwolennikiem lustracji i przeciwnikiem warunków prywatyzacji, co nie było wyjątkowe, ale w przeciwieństwie do wielu innych kolegów z ław sejmowych miał wyjątkowy dar do wystąpień publicznych. Obecnie polityk jest radnym sejmiku z ramienia PiS.