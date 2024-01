W Japonii doszło do potężnego trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,6. To jednak nie koniec problemów. Teraz do kraju kwitnącej wiśni zbliża się inny kataklizm. Wydano ostrzeżenia o zbliżającym się tsunami. Fale mogą być wyższe niż pięć metrów. "Natychmiast ewakuuj się. Fale mogą uderzać wielokrotnie" – podano w komunikacie.





W Japonii doszło do trzęsienia ziemi o ogromnej sile. Do kraju zbliża się tsunami

Agnieszka Miastowska

