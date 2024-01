Nie żyje była posłanka PO. Iwona Śledzińska-Katarasińska zmarła nad ranem 1 stycznia

Jak poinformowała marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska, nad ranem 1 stycznia zmarła Iwona Śledzińska-Katarasińska. To była posłanka Platformy Obywatelskiej.

Informację o śmierci byłej posłanki PO przekazała Małgorzata Kidawa-Błońska poinformowała na portalu X. W poście podkreśliła, że Iwona Śledzińska-Katarasińska zmarła w poniedziałek rano po walce z ciężką chorobą.

"Znakomita Posłanka, najlepsza Przyjaciółka, która dzieliła się ze wszystkimi swoją wiedzą i doświadczeniem. Kochana Iwono, trudno opisać ból. Byłaś dla nas bardzo ważna. Będzie nam Ciebie brakować" – napisała.

"Brakuje słów. Doświadczona, zaangażowana i oddana swojej pracy posłanka, życzliwa dla innych. Żegnaj Iwono'' – dodał Michał Szczerba z KO. Kim była Iwona Śledzińska-Karasińska? Polityczka miała 82 lata. Od początku lat 80. była związana z NSZZ "Solidarność" i środowiskiem opozycji niepodległościowej. Od 13 do 16 grudnia 1981 była internowana.

Swoją karierę polityczną rozpoczęła w 1991 roku. Była posłanką na Sejm I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji. O reelekcję ubiegła się także nieskutecznie podczas ostatnich październikowych

O Iwonie Śledzińskiej-Katarsińskiej pisaliśmy w naTemat przy okazji omawiania wyniku tegorocznych wyborów. Była to bowiem jedna z polityczek i polityków, która nie uzyskała mandatu poselskiego. Było to o tyle zaskakujące, że wcześniej w sejmowych ławach zasiadała nieprzerwanie od 1991 roku.

Zaliczyła ona wszystkie kadencje, od pierwszej aż do dziewiątej. Funkcję posła sprawowała przez 32 lata. W ostatnich wyborach zdobyła nieco ponad 6 tysięcy głosów – nie wystarczyło to, aby uzyskać mandat. Przez 32 lata pracy jako parlamentarzystka reprezentowała m.in. Unię Demokratyczną, Unię Wolności i Platformę Obywatelską. Posłanka była dziennikarką, należała do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, w PRL pracowała w "Dzienniku Łódzkim", "Głosie Robotniczym" i Telewizji Polskiej w Łodzi.

Artykuł jest aktualizowany.