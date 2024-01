Andrzej Duda rozpływa się nad memem na swój temat. "Dziękujemy z Agatą"

Andrzej Duda na platformie X i Instagramie złożył Polakom świąteczne życzenia. Te pojawiły się na prywatnych kontach prezydenta, który już nie raz udowodnił, że nie stroni od dyskusji w komentarzach czy dzielenia się memami. Tak było i tym razem. Prezydent uznał, że mem przedstawiający jego i Agatę Kornhauser-Dudę jest szalenie zabawny i postanowił za niego podziękować.

Andrzej Duda zachwycił się memem ze swoim wizerunkiem. Podziękował Fot. Wojciech Olkusnik/East News

Andrzej Duda zachwycił się memem

"Rok 2023 odchodzi do historii. Niech ta sylwestrowa noc będzie dla Wszystkich pełna radości, wzajemnej serdeczności i szampańskiej zabawy! Niech Nowy Rok 2024 przyniesie Państwu osobiste szczęście, pogodę ducha, umocni wiarę we własne siły, da nową energię życiową i wszelkie powodzenie! Niech będzie rokiem szczęścia w Rodzinie; sukcesu w pracy, w biznesie, w szkole i w każdym miejscu, gdzie realizujecie Państwo swoje życiowe zadania i pasje! Szczęśliwego Nowego 2024 Roku!" – napisał tuż przed północą na swoim prywatnym profilu na platformie X prezydent Andrzej Duda.

To nie był jednak koniec życzeń dla Polaków od prezydenta, bo Andrzej Duda kolejne postanowił złożyć w bardziej żartobliwej formie. Wykorzystał do tego mem, którego nie był twórcą, ale był nim szczerze zachwycony.

Dwie godziny przed północą na swoim koncie na Instagramie prezydent zamieścił mem z życzeniami szczęśliwego Nowego Roku po angielsku. Kluczowe jest jednak, kto był na obrazku i w jakiej formie. Mem przedstawiał parę tańczącą taniec towarzyski. Kobietę z długimi nogami i odkrytym dekoltem i mężczyznę w smokingu. Zamiast ich twarzy wklejone zostały natomiast twarze Andrzeja Dudy i jego żony.

"Dziękujemy z Agatą za ten cudowny mem. Serdeczne pozdrowienia i noworoczne życzenia dla Wszystkich, a zwłaszcza dla anonimowego Autora" – napisał prezydent. Nie wszyscy internauci, którzy mieli okazję oglądać to "dzieło" podzielają entuzjazm Dudy.

Chociaż byli i tacy, którzy śmiali się z zabawnego ich zdaniem żartu, to nie brakowało komentarzy, w których internauci uszczypliwie nazywali Dudę "prezydentem od memów", podkreślając, że często ma problem z zachowaniem powagi.

"Jeszcze tylko 1,5 roku tego obciachu!" – brzmi jeden z najczęściej lajkowanych komentarzy na Instagramie.

"Odliczamy dni do końca tej żenującej prezydentury" – stwierdza inny z komentujących.

Para na ilustracji to w rzeczywistości uczestnicy 31. edycji amerykańskiej wersji programu "Taniec z gwiazdami": celebrytka Gabby Windey, znana z udziału w reality show "The Bacherolette" i ukraińsko-amerykański tancerz, choreograf i instruktor tańca Wałentyn Czmerkowski. Nie jest to pierwszy raz, gdy Andrzej Duda dzieli się memami ze swoim wizerunkiem. Przypomnijmy, że w maju prezydent brał udział wraz z żoną w koronacji króla Karola III i królowej Kamili w Wielkiej Brytanii. Pod jego wpisem pojawił się wówczas mem przedstawiający prezydenta jako króla z podpisem "Śmieszko pierwszy".