Syn Martyniuka miał wywołać burdę w sylwestra. Media: Opuścił hotel w kajdankach

Zenek Martyniuk był jedną z gwiazd sylwestra TVP w "Dwójce". W Zakopanem był też jego syn, który według doniesień mediów urządził tam niezłą burdę. Wyprowadzić go miała policja w kajdankach.

Syn Zenka miał urządzić burdę w Zakopanem. Media: Wyszedł w kajdankach. Fot. Artur Barbarowski/East News

Jak podaje "Super Express", Daniel Martyniuk pokłócił się w Zakopanem z żoną. To jednak nie wszystko. Później, jak czytamy, "z kuflem w ręku wykłócał się przed hotelem, a potem zaczął zaczepiać gości pensjonatu".

Syn Martyniuka miał wywołać burdę w Zakopanem

Do zdarzenia miało dojść w sylwestra. Z relacji gazety wynika, że mężczyzna nie chciał się uspokoić, więc obsługa hotelu wezwała nie tylko ochronę obiektu, ale i policję.

"Służby przyjechały aż w kilkunastoosobowym składzie. Interwencja nie przyniosła jednak żadnego skutku. Daniel Martyniuk próbował chronić się znanym nazwiskiem ojca" – napisano na stronie "SE".

Syn Zenka Martyniuka nie został jednak wtedy zabrany przez policję, a kiedy radiowóz odjechał, to – jak pisze dziennik – "Daniel nadal wygrażał się gościom hotelu".

Potem około godz. 7:00 ponownie miał zejść do hotelowego lobby. Znów miał obrażać obsługę, która wezwała policję. Wtedy też syn Zenka miał zostać zakuty w kajdanki i zabrany z hotelu. – Co ty ku**a robisz? Adwokat ku**a!” – miał krzyczeć do funkcjonariuszy, co cytuje "SE".

Sprawę opisuje również portal Onet. Jak czytamy, do szokujących scen miało dojść w prestiżowym hotelu Belvedere, gdzie nocowała "cała rodzina Martyniuków". – Ten człowiek zachowywał się jak dziki. Cały czas przy tym klął na cały głos i ciągle szukał u kogoś zaczepki. Później znów poszedł do pokoju awanturować się z żoną – opowiedzieli rozmówcy portalu.

Sylwester TVP przegrał z imprezą Polsatu

Przypomnijmy, że tegoroczny "Sylwester z Dwójką" to pierwsza noworoczna impreza TVP2, która odbyła się po zmianie władzy. Jak jednak ta impreza poradziła sobie w starciu z koncertem Polsatu? Wyniki oglądalności nieco zaskakują.

Jak poinformował portal Wirtualne Media, średnia widownia pokazanej w Polsacie, Polsacie News i Polsacie 2 "Sylwestrowej Mocy Przebojów" w Chorzowie wyniosła 2,82 mln osób.

Z kolei "Sylwestra z Dwójką" w TVP1 i TVP Polonia oglądało 2,77 mln widzów. "Impreza Polsatu miała wyższe wyniki od widowiska TVP po raz pierwszy od ośmiu lat" – podkreśla portal, który dotarł do wstępnych danych Nielsen Audience Measurement.

Gwiazdami tegorocznej imprezy w Zakopanem byli m.in. Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Blanka, Zenek Martyniuk i Sławomir. Najpokaźniejsze sumki na "Sylwestrze z Dwójką" miały zarobić Górniak i Rodowicz (mówiło się o kwotach rzędu 150 tys. złotych).

Zgodnie z relacją Onetu występy polskich artystów nie zachwyciły widowni oglądającej koncerty na żywo. Zwracano uwagę m.in. na tandetne kreacje oraz oczywiste korzystanie z playbacku.

– Skoro to może być ostatni taki koncert, musieliśmy przyjechać, żeby zobaczyć ten show. Gra niewarta świeczki. Na żywo wygląda to znacznie gorzej niż w telewizji, poza tym cała organizacja tegorocznej imprezy nie zrobiła na mnie dobrego wrażenia – skomentował w rozmowie z Onetem jedna z osób biorąca udział w imprezie.