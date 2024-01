Kto oglądał TVP, a kto Polsat w sylwestra? Zaskakujące wyniki oglądalności

Tegoroczny "Sylwester z Dwójką" to pierwsza noworoczna impreza TVP2, która odbyła się po zmianie władzy. Jak jednak ta impreza poradziła sobie w starciu z koncertem Polsatu? Wyniki oglądalności nieco zaskakują.

Sylwester Polsatu i TVP. Zaskakujące wyniki oglądalności. Fot. Artur Barbarowski/East News

Kto oglądał TVP, a kto Polsat w sylwestra?

Jak podał portal Wirtualne Media, średnia widownia pokazanej w Polsacie, Polsacie News i Polsacie 2 "Sylwestrowej Mocy Przebojów" w Chorzowie wyniosła 2,82 mln osób.

Z kolei "Sylwestra z Dwójką" w TVP1 i TVP Polonia oglądało 2,77 mln widzów. "Impreza Polsatu miała wyższe wyniki od widowiska TVP po raz pierwszy od ośmiu lat" – podkreśla portal, który dotarł do wstępnych danych Nielsen Audience Measurement.

Mniej osób bawiło się też na zabawie TVP2 na miejscu samego koncertu. Jak informowaliśmy, zgodnie ze wstępnymi szacunkami na Równi Krupowej zebrało się łącznie 24 tys. osób. Tak podała PAP. W ubiegłym roku natomiast publika liczyła 60 tys. osób.

Impreza TVP była bez zagranicznej gwiazdy

Gwiazdami tegorocznej imprezy w Zakopanem byli m.in. Edyta Górniak, Maryla Rodowicz, Justyna Steczkowska, Blanka, Zenek Martyniuk i Sławomir. Najpokaźniejsze sumki na "Sylwestrze z Dwójką" miały zarobić Górniak i Rodowicz (mówiło się o kwotach rzędu 150 tys. złotych).

Zgodnie z relacją Onetu występy polskich artystów nie zachwyciły widowni oglądającej koncerty na żywo. Zwracano uwagę m.in. na tandetne kreacje oraz oczywiste korzystanie z playbacku.

– Skoro to może być ostatni taki koncert, musieliśmy przyjechać, żeby zobaczyć ten show. Gra niewarta świeczki. Na żywo wygląda to znacznie gorzej niż w telewizji, poza tym cała organizacja tegorocznej imprezy nie zrobiła na mnie dobrego wrażenia – skomentował w rozmowie z Onetem jedna z osób biorąca udział w imprezie.

Uczestniczy sylwestra "Dwójki" nie zastosowali się do apelu władz

Co więcej, "Sylwester z Dwójką" odbył się na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. A jak pisaliśmy, władze Zakopanego apelowały, by ze względu na zamieszkujące go zwierzęta turyści i mieszkańcy zrezygnowali z fajerwerków, petard i innych materiałów pirotechnicznych. Niestety ich zalecenia nie zostały wysłuchane, czego efekty były widoczne gołym okiem – zwierzęta nie wiedziały, gdzie uciekać.

Przypomnijmy także, że o niestrzelanie w sylwestra apelował też Donald Tusk. "Co jako premier odradzam robić w sylwestra? Odpalać petardy przy tych, którzy się boją" – takie napisy znalazły się na materiale udostępnionym przez premiera.