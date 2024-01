Widzowie czekali na to rok... "Love Never Lies Polska" powraca z drugim sezonem!

Joanna Stawczyk

N owy sezonu programu "Love Never Lies Polska" zapewni widzom jeszcze więcej romantycznych zawirowań, emocji balansujących na granicy, a to wszystko z udziałem świeżych twarzy. W towarzystwie Mai Bohosiewicz po raz kolejny zanurzymy się w opowieściach par, które będą musiały zmierzyć się z wyzwaniami związanymi z ich tajemnicami. To wszystko w celu obrony swojego związku i walki o główną nagrodę programu.