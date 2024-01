Kolejny skandal w Radomiu. Policjant strzelał ostrą amunicją na komendzie

W czwartek 4 grudnia w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu miało dojść do niekontrolowanego wystrzału z prywatnej broni. Sprawą zajmuje się prokuratura.

Wypadek w Radomiu. Policjant użył broni na komendzie Fot. Damian Klamka/East News

Pocisk przebił ścianę

Do incydentu doszło ok. godz. 8:00 w w budynku Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Według ustaleń WP, niekontrolowany wystrzał oddał 47-letni funkcjonariusz tamtejszego wydziału prewencji, który jest w służbie od 22 lat.

"Do zdarzenia doszło w godzinach porannych w budynku KWP w Radomiu. Doszło do niekontrolowanego wystrzału w pomieszczeniu służbowym. Do wystrzału doszło z broni prywatnej. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu trwają czynności wydziału kontroli pod nadzorem prokuratora z Prokuratury Radom-Wschód i z udziałem Biura Spraw Wewnętrznych" – powiedziała portalowi rzeczniczka prasowa Komendanta Wojewódzkiego Policji w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska.

Broń, której użyto to myśliwski Winchester kaliber 308. Według relacji jednego z policjantów, który był na miejscu zdarzenia, pocisk przebił ścianę pokoju i utkwił w kolejnej ścianie na korytarzu.

Kolejny taki wypadek w Radomi

Do podobnego wypadku doszło w komisariacie policji numer dwa w Radomiu na początku grudnia 2023 roku. Jak przekazało wówczas RMF FM niekontrolowany wystrzał, nastąpił podczas przeładowywania broni przez doświadczonego funkcjonariusza.

Rozgłośnia poinformowała, że kula przebiła szybę w oknie pomieszczenia, ale nikt nie ucierpiał. O zajściu dowiedziało się Biuro Spraw Wewnętrznych Policji i prokuratura, które podjęły czynności wyjaśniające. Wszczęto śledztwo w sprawie niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień przez mundurowego.

Nieplanowany wystrzał przydarzył się policjantowi z ponad 20-letnim doświadczeniem. Mężczyzna pobrał broń przed zapowiadanym szkoleniem. Zostało wobec niego wszczęte postępowanie dyscyplinarne.

Postępowanie będzie miało na celu ustalenie, w jakich okolicznościach i dlaczego doszło do wystrzału z broni palnej, jaki był przebieg tego zdarzenia – powiedziała RMF FM rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Radomiu Agnieszka Borkowska.

