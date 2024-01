Doczekaliśmy się! Premiera "Rojst Millenium" już w lutym. Jest też gorsza wiadomość: trzeci sezon uwielbianego w Polsce serialu kryminalnego będzie ostatnim. O czym będzie finałowa część?

"Rojst Millenium" to już trzecia odsłona świetnego serialu kryminalnego Jana Holoubka na podstawie scenariusza Holoubka i Kaspra Bajona. Akcja pierwszego sezonu osadzona była w latach 80., druga ("Rojst '97") w 90., a najnowsza przeniesie nas do roku 1999 roku.

O czym będzie "Rojst Millenium"? Do obsady dołączą m.in. Filip Pławiak, Janusz Gajos i Tomasza Schuchardt

"Nadchodzi czas zmian. Ludzie w napięciu oczekują nadejścia nowego millenium. Tymczasem w lesie na Grontach odkopany został szkielet kobiety z naszyjnikiem, a podczas urodzinowego bankietu, w hotelu Centrum dochodzi do zabójstwa. Co i kto stoi za tymi wszystkimi zdarzeniami? Historia cofa się aż do lat 60., aby odnaleźć klucz do kryminalnej zagadki" – czytamy w zapowiedzi trzeciego "Rojsta".

"U progu millenium stare sprawy zyskają drugie dno, a znani bohaterowie zmierzą się z zupełnie nowymi zbrodniami, kryminalnymi historiami i nieoczywistymi tropami. Odkryją, gdzie zrodził się i dokąd zmierza cały mrok kryjący się w lesie na Grontach" – dodaje Netflix, który przejął serial po pierwszym sezonie, gdy z Polski zniknął produkujący go serwis Showmax.

Przewodnikiem po przeszłości będzie postać młodego kierownika hotelu Centrum, który stawia pierwsze kroki w swojej przebojowej karierze (Filip Pławiak). Dołączy on do stałej obsady w składzie: Dawid Ogrodnik, Andrzej Seweryn, Magdalena Różczka, Łukasz Simlat, Piotr Fronczewski, Agnieszka Żulewska, Marcin Bosak oraz Michał Pawlik.

W "Rojst Millenium" zobaczymy też legendarnego polskiego aktora Janusza Gajosa i Tomasza Schuchardta ("Wielka woda"), a także m.in. Ewelinę Starejki, Vanessę Aleksander, Wandę Marzec, Mikołaja Chroboczka, Konrada Eleryka, Tomasza Sapryka, Mariannę Gierszewską, Wojciecha Kalarusa, Marię Kanię i Michalinę Łabacz.

Kiedy premiera "Rojst Millenium?" To finał serialu

W czwartek Netflix pokazał pierwszy teaser "Rojst Millenium". "Nadchodzi nowe millenium. Stare sprawy zyskują szerszy kontekst. Przeszłość dogania bohaterów w najmniej oczekiwanym momencie, a tajemnice w lesie na Grontach domagają się rozwiązania" – czytamy w jego opisie.

Premiera wszystkich sześciu odcinków już 28 lutego. Trzeci sezon "Rojst" będzie jednocześnie jego ostatnim: "Rojst Millenium" to finał całej trylogii. Przypomnijmy, że "Rojst '97" miał premierę latem 2021 roku. Akcja serialu była osadzona w 1997 roku po "powodzi stulecia" (o której opowiada inny hit Netfliksa "Wielka woda"). Jego gwiazdami byli wcielający się w śledczych Magdalena Różczka oraz Łukasz Simlat, którzy dołączyli do Andrzeja Seweryna i Dawida Ogrodnika.

"Realia tamtej dekady zostały oddane pieczołowicie pod względem wizualnej szarugi post-komunistycznej Polski – stronie realizacyjnej produkcji w ogóle nie można nic zarzucić. Nie zapomniano jednak także o odwzorowaniu specyficznej atmosfery kraju, którego mieszkańcy jedną nogą wciąż jeszcze tkwią w bagienku poprzedniego systemu politycznego i nie do końca chcą ją z niego wyciągnąć" – przeczytacie w naszej recenzji serialu.

