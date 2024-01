Gdzie przejdzie Orszak Trzech Króli 2024? Warszawa i inne miasta [LISTA]

6 stycznia, który dla katolików jest świętem Objawienia Pańskiego (potocznie Trzech Króli), to od kilkunastu lat nie tylko dzień, gdy parafianie przynoszą księdzu do poświęcenia kredę i mirrę. To także termin ulicznych jasełek, które zainicjowała Fundacja Orszak Trzech Króli. W tym roku 6 stycznia przypada w sobotę i właśnie wtedy odbędą się pochody w różnych miejscowościach. Oto lista największych miast (i tras), w których będą paradować Orszaki Trzech Króli.

Orszak Trzech Króli w Katowicach (2023). fot. Krystyna i Aleksander Rabij/REPORTER

"Orszak Trzech Króli 2024, największe jasełka na świecie, 3 miliony uczestników" – pisze na swojej stronie na Facebooku Fundacja Orszaku Trzech Króli. W środę 3 stycznia organizacja ogłosiła, że do najbliższej edycji zgłosiła się rekordowa liczba 873 miejscowości, którymi pomaszerują z okazji święta Trzech Króli.

Orszak Trzech Króli 2024

Lista największych miejscowości, trasa, czas rozpoczęcia:

Orszak ruszy o godzinie 12:00 spod pomnika Kopernika na Krakowskim Przedmieściu na Plac Zamkowy.

Białystok

O godzinie 12:00 pochód rozpocznie marsz spod archikatedry białostockiej przy ulicy Kościelnej 2. Uczestnicy przejdą przez Rynek Kościuszki do dawnego Kina Ton.

Bydgoszcz

Orszak wystartuje około 13:00 spod bazyliki przy alei Ossolińskich 2. Uczestniczki i uczestnicy przejdą ulicami Piotrowskiego, Jagiellońską, Focha, Mostową do Starego Rynku.

Gdańsk

Orszak Trzech Króli rozpocznie przemarsz tuż po 12:00 z ulicy Piwnej (zbiórka przed wejściem do Bazyliki Mariackiej). Kierunek: Wielka Zbrojownia. Osoby w pochodzie przejdą ulicami Tkacką, Długą, a finał przewidziany jest przy Dworze Artusa obok Ratusza.

Gorzów Wielkopolski

Parada zbiera się o godzinie 12:00 na placu Grunwaldzkim. Stamtąd przejdzie ulicami Mieszka I i Chrobrego. Przewidywany czas zakończenia to 15:00.

Przemarsz startuje o godzinie 12:00 spod archikatedry przy ulicy Plebiscytowej 49A. Orszak przejdzie na plac przed Spodkiem, idąc ulicami Wita Stwosza, Kochanowskiego, Pocztową, przez rynek i aleją Korfantego. Orszak w Katowicach ma trwać dwie godziny.

Kielce

Orszak Trzech Króli w Kielcach wymaszeruje o godz. 12:30 spod siedziby Radia eM Kielce przy ulicy Sienkiewicza 2. Stamtąd uczestnicy przejdą do bazyliki przy Placu Najświętszej Maryi Panny 3, gdzie o 13:00 odprawiona zostanie msza. Finał pochodu jest zaplanowany na Placu św. Jana Pawła II.

Kraków

"W Krakowie Orszak Trzech Króli przemaszeruje trzema trasami: z katedry na Wawelu, salezjańskiego Parku Wioski Świata oraz z Placu Matejki.

Orszak niebieski (afrykański) wyruszy ok. 11:00 zmierzając pod Barbakan, następnie przejdzie ulicą Floriańską, przed kościołem Mariackim skręci na plac Mariacki i Mały Rynek, gdzie król afrykański spotka się z Herodem i zostanie odegrana symboliczna scenka jasełkowa. Dalej orszak królewski skieruje się na Rynek.

Orszak zielony (azjatycki) wystartuje przed godz. 10:00 z salezjańskiego Parku Wioski Świata (ul. Tyniecka) udając się do kościoła św. Stanisława Kostki przy ul. Konfederackiej. Po Eucharystii ruszy ok. godz. 11:00 trasą: ul. Bałuckiego – przez Rynek Dębnicki – Most Dębnicki – Retoryka – Garncarską – Studencką do kościoła św. Anny i do ulicy Szewskiej, a wreszcie do Rynku.

Orszak czerwony (europejski) po odegraniu symbolicznego powitania króla pod katedrą na Wawelu (ok. godz. 11:00), przejdzie na Rynek ulicami Droga do Zamku i Grodzką" – czytamy na stronie archidiecezji warszawskiej.

Trzy człony Orszaku spotkają się na Rynku Głównym przed sceną ustawioną w pobliżu wieży ratuszowej.

Lublin

Pochód wyruszy po mszy o godzinie 10:00 z Archikatedry Lubelskiej przy ulicy Królewskiej 10. Uczestnicy przejdą między innymi ulicami Świętoduską, Lubartowską i Kowalską do Placu Zamkowego.

Łódź

Orszak wyruszy około 12:00 z Placu Wolności spod kościoła pod wezwaniem Zesłania Ducha Świętego. Maszerujący udadzą się ulicą Piotrkowską do katedry na Placu Katedralnym.

Olsztyn

Przemarsz rozpocznie się po mszy rozpoczynającej się o godzinie 11:00. Orszak 2024 w Olsztynie, podobnie jak w Krakowie, będzie się składał z trzech części.

Orszak afrykański – Baltazar , Parafia pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Msza o godz. 11:00. Przejście ulicami: Kopernika, Mickiewicza, Dąbrowszczaków, Mrongowiusza, 1 Maja (11:50-12:15).

Orszak azjatycki – Melchior , parafia św. Józefa. Msza o godz. 11:00. Pochód ulicami: Jagiellońską, Wojska Polskiego, Partyzantów, Marii Curie-Skłodowskiej, 11 Listopada (11:30-12:15);

Orszak europejski – Kacper , parafia św. Jakuba. Msza o godz. 11:00. Przejście ulicami: Staszica, Pieniężnego (11:55-12:15);

Opole

Zbiórkę wyznaczono na godzinę 14:30 przy ulicy Piastowskiej 14A na parkingu na parkingu przed Narodowym Centrum Polskiej Piosenki. Następnie Orszak ruszy o 15:00 i przejdzie ulicami Barlickiego, Piastowską, Zamkową, Plac Wolności i Ozimską. Koniec trasy w Opolu: plac Jana Pawła II.

Poznań

W 2024 roku w Poznaniu nie odbędzie się duży Orszak Trzech Króli.

Rzeszów

W Rzeszowie Orszak Trzech Króli wraca po dłuższej przerwie. W latach 2021 i 2022 pochód nie odbył się z powodu pandemii COVID-19, natomiast w zeszłym roku nie znalazł się chętny organizator.

6 stycznia 2024 roku Orszak zbiera się o 11:45 na Podpromiu, następnie pomaszeruje zbiegiem ulic Kilara i Lenartowicza, Szopena i al. Lubomirskich oraz ulicą 3 Maja. Ostatnim przystankiem na trasie Orszaku w Rzeszowie jest plac Farny.

Szczecin

W Szczecinie Orszak Trzech Króli rozpocznie się o godzinie 12:00 pod Urzędem Miasta na placu Armii Krajowej 1. Następnie uczestnicy wydarzenia pomaszerują aleją papieża Jana Pawła II, placem Grunwaldzkim, ponownie aleją papieża Jana Pawła II, placem Lotników, po raz kolejny aleją papieża Jana Pawła II, a pochód zakończą na placu Lotników.

Toruń

Orszak Trzech Króli w Toruniu wyruszy o 12:30 spod pomnika Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim. Przejdzie ulicami Szeroką i Królowej Jadwigi na Rynek Nowomiejski.

We Wrocławiu Orszak Trzech Króli 2024 rozpocznie się o godz. 12:30. Wyruszy z Ostrowa Tumskiego (Most Tumski), a następnie przejdzie ulicą Św. Jadwigi, przez Most Piaskowy, ulicę Piaskową, ul. Św. Katarzyny, Oławską do rynku.

Zielona Góra

Pochód zacznie się o godzinie 13:20 po mszy w kościele pod wezwaniem Najświętszego Zbawiciela. Stamtąd uczestnicy marszu przejdą aleją Niepodległości pod Ratusz pod adresem Stary Rynek 1.

