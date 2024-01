Partnerka Tajnera skradła show na Gali Mistrzów Sportu. Czule obejmowali się na ściance

Apoloniusz Tajner zjawił się na Gali Mistrzów Sportu w towarzystwie swojej życiowej partnerki, Izabeli Podolec, która jest od niego młodsza o 36 lat. Para, która jest razem już od ponad dziesięciu lat, ochoczo pozowała na ściance. Ukochana Tajnera przyciągała wzrok w eleganckim, długim kombinezonie z satyny, który idealnie podkreślał jej sylwetkę.

Apoloniusz Tajner z partnerką na Gali Mistrzów Sportu. Czułe objęcia Fot. Pawel Wodzynski/East News

Apoloniusz Tajner znalazł czas, by w sobotę (6 stycznia) zawitać na Galę Mistrzów Sportu. Na ściance pozował z piękną, o 36 lat młodszą od siebie partnerką.

Izabela Podolec na to wyjście wybrała elegancki, długi kombinezon z czarnej satyny, uzupełniony o wszyty gorset, który doskonale podkreślał jej zgrabną sylwetkę. Zdecydowała się na falowane włosy, naturalny makijaż i dyskretną biżuterię.

Z kolei 70-letni Apoloniusz Tajner prezentował się wytwornie w klasycznym granatowym garniturze, do którego dobrał białą koszulę i elegancko dopasowany krawat. Wiele osób zauważyło, że były sportowiec z zachwytem spoglądał na swoją towarzyszkę, ochoczo obejmując ją przed fotoreporterami.

Apoloniusz Tajner zdobył uznanie jako szkoleniowiec polskiej kadry skoczków narciarskich, w tym wybitnego Adama Małysza. W latach 2006-2022 sprawował funkcję prezesa Polskiego Związku Narciarskiego, a w okresie 2017-2023 pełnił również rolę wiceprezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Ponadto, w swojej imponującej karierze zawodowej, Tajner może poszczycić się również tym, że jest posłem na Sejm X kadencji.

W maju 2019 roku Tajner wziął ślub z Izabelą Podolec. Parę miesięcy później na świecie pojawił się ich syn, Leopold Apoloniusz. Przypomnijmy, że Tajner ma dzieci z poprzedniego związku – 44 letnią Dominikę (byłą żonę Michała Wiśniewskiego), a także 40-letniego syna Tomisława. Warto dodać, że ma też dwoje wnucząt.

Apoloniusz i Izabela są pięć lat po ślubie. Poznali się, gdy kobieta miała 21 lat. Jakiś czas temu w programie śniadaniowym TVN-u wybranka posła na Sejm X przyznała, że ich pierwsze spotkanie było dość zabawne.

– Wszedł po prostu do mojego przedziału (w pociągu - red.), ale ja nawet go nie poznałam, więc mój okrzyk był: "To pan?!". Apoloniusz tak spojrzał na mnie, nie wiedział, co odpowiedzieć, ja mówię: "Wiem, to ten aktor z "Na Wspólnej". Autentycznie tak było" – wspominała.

Za nami 89. edycja słynnego plebiscytu

Podczas Gali Mistrzów Sportu, która odbyła się 6 stycznia, ogłoszono zwycięzców 89. Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca roku. Iga Świątek, numer jeden światowego tenisa, wygrała drugi rok z rzędu.

W tym roku kapituła za całokształt kariery sportowej uhonorowała byłego wieloletniego kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski Jakuba Błaszczykowskiego. Otrzymał tytuł Superczempion.

Na czerwonym dywanie tego wyjątkowego wydarzenia pojawiły się znane twarze związane ze światem sportu, w tym Agnieszka Radwańska, Tomasz Majewski, Robert Korzeniowski, Jerzy Mielewski, Monika Pyrek, Apoloniusz Tajner z partnerką oraz Paulina Czarnota-Bojarska. Nie zabrakło także Joanny Racewicz, która zachwyciła odważną, złotą stylizacją z dekoltem.