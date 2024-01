Racewicz błyszczała na Gali Mistrzów Sportu. Pokazała się w odważnej złotej sukni

Na Galę Mistrzów Sportu Joanna Racewicz założyła wyjątkową kreację. Wybrała, podobnie jak niektóre inne celebrytki, klasyczny, lecz niezwykle efektowny złoty kolor. Jej suknia, długa aż do ziemi, miała rozcięcia oraz subtelne marszczenia. Dziennikarka postawiła również na krzyżowanie materiału w okolicy obojczyków, które zwróciło uwagę na jej biust.

Joanna Racewicz na Gali Mistrzów Sportu. Złota suknia wyeksponowała biust Fot. VIPHOTO/East News

Joanna Racewicz na Gali Mistrzów Sportu. Złota suknia wyeksponowała biust

Podczas Gali Mistrzów Sportu, która odbyła się 6 stycznia, ogłoszono zwycięzców Plebiscytu "Przeglądu Sportowego" na najlepszego sportowca roku. Była to już 89. odsłona tego prestiżowego konkursu.

Na czerwonym dywanie tego wyjątkowego wydarzenia pojawiły się znane twarze związane ze światem sportu, w tym Agnieszka Radwańska, Tomasz Majewski, Robert Korzeniowski, Jerzy Mielewski, Monika Pyrek, Apoloniusz Tajner z partnerką oraz Paulina Czarnota-Bojarska. Nie zabrakło także Joanny Racewicz, która zwróciła na siebie uwagę odważną stylizacją. Dziennikarka wybrała zjawiskową suknię, która wyróżniała się na ściance. Charakterystyczne rozcięcie w górnej części podkreśliło jej biust. Cały strój został doskonale wyważony przez skromne, ale stylowe dodatki. Postawiła na proste, szykowne uczesanie typu short bob, z włosami zaczesanymi do tyłu.

Dodatkowo, w jej uszach błyszczały eleganckie kolczyki, a w ręce trzymała niewielką, błyszczącą, złotą kopertówkę. Wszystko podkreślał pedicure i manicure w kolorze koralowej czerwieni oraz nienaganny makijaż.

Racewicz cieszy się dużą popularnością wśród polskich dziennikarzy. Znana jest widzom z takich stacji jak TVP i Polsat. Posiada również pokaźną liczbę fanów w mediach społecznościowych. Na jej profilu na Instagramie obserwuje ją aktualnie 126 tysięcy użytkowników.

Błaszczykowski skomentował brak Lewandowskiego w czołówce

W tegorocznej edycji plebiscytu zwyciężyła po raz drugi z rzędu Iga Świątek, będąca liderką światowego rankingu tenisowego. Triumfatorka trzeciego w karierze wielkoszlemowego French Open i zwyciężczyni turnieju WTA Finals w Cancun wyprzedziła czterokrotnego mistrza świata na żużlu i zwycięzcę plebiscytu z 2019 roku Bartosza Zmarzlika oraz mistrza Europy siatkarza Aleksandrę Śliwkę.

Niemniej, pojawiły się komentarze dotyczące nieobecności Roberta Lewandowskiego, piłkarza Barcelony, w pierwszej dziesiątce rankingu.

To widzowie mają decydujący głos w wyborze laureata nagrody w każdym roku. Jakub Błaszczykowski odniósł się do braku "Lewego" w czołówce: "Powiem szczerze, z decyzjami kibiców się nie dyskutuje. Natomiast tak, jak powiedziałem wcześniej – wszyscy nominowani, wszyscy sportowcy w naszym kraju są tu wygrani, bo poświęcają swoje życie dla sportu. A to kosztuje mnóstwo zdrowia, wyrzeczeń i wiem, że nie zawsze wychodzi".

Czytaj także: Żenujący żart Kozakiewicza na Gali Mistrzów Sportu. Wszyscy byli zszokowani

Przypomnijmy, że w tym roku kapituła za całokształt kariery sportowej uhonorowała byłego wieloletniego kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski Jakuba Błaszczykowskiego. Otrzymał tytuł Superczempion.