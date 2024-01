Odejście Ewy Wanat wstrząsnęło środowiskiem i jej fanami. Dziennikarka zmarła 13 grudnia, po zmaganiach z chorobą. Mimo blisko miesiąca, który minął od jej śmierci, nadal jednak nie odbył się pogrzeb. Głos w sprawie tego, kiedy będzie wiadomo, co z uroczystością, zabrała jej siostra.

Pogrzeb Ewy Wanat nadal się nie odbył. Kiedy zostanie podana data? Fot. MIECZYSLAW WLODARSKI / REPORTER

Informacji o tym, co wiadomo w sprawie pogrzebu Ewy Wanat, udzieliła gazecie "Fakt" siostra dziennikarki Joanna Wanat. Wskazała ona, że do śmierci doszło za granicą, a konkretnie w Niemczech, co powoduje szereg komplikacji.

– To kwestie proceduralne. Wciąż nie mamy aktu zgonu. Ewa została w Berlinie skremowana, ale nie możemy sprowadzić jej prochów ani zorganizować pogrzebu. Będzie to możliwe dopiero, gdy otrzymamy ten dokument – powiedziała.

Kiedy pogrzeb Ewy Wanat? Sprawę komplikują procedury

Jak dodała Joanna Wanat, problemem jest "nadmierna biurokracja". Jak podaje gazeta, aby otrzymać akt zgonu, konieczna jest wymiana dokumentów na szczeblu międzynarodowym.

To czasochłonne procedury, które dodatkowo przedłużały się przez okres świąteczno-noworoczny. To doprowadziło do tego, że rodzina nadal nie mogła wybrać i podać do wiadomości daty pogrzebu, choć pojawiały się informacje, że ten miał odbyć się w okolicach aktualnego weekendu 6-7 stycznia.

Czas nieubłaganie jednak leci. Dziennikarka zmarła bowiem jeszcze w poprzednim roku, a konkretnie 13 grudnia.

Ewa Wanat opublikowała niepokojący wpis

Że choroba Ewy Wanat, o której mówiono od jakiegoś czasu, postępuje, można było wywnioskować z niepokojącego wpisu, który sama zamieściła w swoich mediach społecznościowych.

"Kochani, mam prośbę. Być może największą jaką do Was miałam. Nie dzwońcie do mnie, nie piszcie, ani tu, ani na whats up, ani gdzie indziej. Nawet w drodze największego wyjątku. Szukaj informacji gdzie indziej. Jak będę miała potrzebę, to się sama odezwę. Uszanujcie moją ogromną potrzebę świętego spokoju. Blokuję tu komentarze" – napisała.

Niespełna miesiąc po tej informacji okazało się, że Ewa Wanat zmarła. Jak informowaliśmy w naTemat, Ewa Wanat była dziennikarką, ale też pisarką i autorką książek. W latach 2003-2012 kierowała redakcją radia TOK FM. Wspólnie z prof. Andrzejem Depko współprowadziła też audycję "Kochaj się długo i zdrowo".

W latach 2013-2015 była redaktor naczelną i dyrektor programową Radia Dla Ciebie. W 2015 roku – razem z Rafałem Betlejewskim i Tomaszem Stawiszyńskim – stworzyła radio Medium Publiczne. Współpracowała też z kilkoma redakcjami.

