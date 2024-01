Zimowy rekord! Tu temperatura w Polsce spadła prawie do -38 stopni!

Początek drugiego tygodnia stycznia okazał się nie być dla nas łaskawy. Antycyklon Hannelore przyniósł do Polski zaskakujące zmiany w pogodzie, a przede wszystkim siarczyste, kilkunastostopniowe mrozy. Co ciekawe, w 2017 r., w analogicznym okresie odnotowano krajowy rekord zimna. 8 stycznia w Kotlinie Orawskiej-Jabłonka termometry pokazały aż -37,7°C.

Prawdziwy zimowy rekord! Zgadnijcie, gdzie w Polsce temperatura spadła prawie do -38 stopni? FOT. LUKASZ KACZANOWSKI/POLSKA PRESS/Polska Press/East News

Antycyklon Hannelore, którego działanie obserwujemy w Polsce od poniedziałku (8.01), przyniósł ze sobą zaskakujące zmiany w pogodzie. W południowej części kraju pojawiły się chmury i lekko prószący śnieg, za to w centrum i na północy mieszkańcy mogli zaobserwować słoneczne i czyste niebo. Wspólnym mianownikiem okazały się siarczyste mrozy, które w większości Polski osiągnęły nawet dwucyfrowe wartości.

Zima znowu szaleje w Polsce

Według najnowszych prognoz, mrozy, które odczuliśmy w poniedziałek były dopiero preludium naprawdę bezlitosnych temperatur, które mają dopiero nadejść. W nocy z poniedziałku na wtorek, na południowym i północnym wschodzie minimalne temperatury wyniosą od -21/-15 st. C. -14/-8 st. C będzie w większości kraju, do -6/-3 st. C na Wybrzeżu.

Największe spadki odnotowane mogą zostać w dolinach karpackich. Przy gruncie słupki rtęci mogą spaść nawet poniżej -25 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zróżnicowanych. W nocy temperatura może spaść poniżej 20 st. C.

Krajowy rekord zimna: - 37,7 stopni

Co ciekawe, to właśnie 8 stycznia 2017 r. odnotowano rekord zimna w Polsce. Najniższa temperatura w XXI wieku została zauważona na stacji telemetrycznej w Kotlinie Orawskiej-Jabłonka, gdzie termometry pokazały -37,7°C. Wynika to z danych z Centralnej Bazy Danych Historycznych (IMGW-PIB), która porównała poniedziałkowe mrozy ze słynnym rekordem sprzed siedmiu lat.

Jaka prognoza na styczeń?

Osoby, które nie należą do miłośników mroźnej zimy mogą być jednak spokojne - nic nie zapowiada "powtórki z rozrywki" z Kotliny Orawskiej. Mimo to według IMGW, po chwilowym ociepleniu, które nastąpi jeszcze w pierwszej połowie stycznia, siarczysty mróz uderzy ponownie.

Razem z niskimi temperaturami, pojawią się również opady śniegu i silny wiatr. Jak pisaliśmy w naTemat, zima 2024 może okazać się naprawdę mroźna. Z długoterminowych prognoz pogody Deutscher Wetterdienst wynika, że nad Europą Środkową mroźna pogoda powinna utrzymać się nawet do końca stycznia.

Ocieplenie prognozowane jest dopiero w lutym i na początku marca. Wówczas mrozy powinny ustąpić, a skutki zjawiska El Niño sprowadzą do nas dodatnie temperatury i rzęsiste opady deszczu.

