Szykuje się najmroźniejsza noc całego tygodnia. W nocy z poniedziałku na wtorek temperatura ma spaść aż do -25 stopni Celsjusza. Na tym nie koniec, bo za dnia we wtorek, w całym kraju wartości na termometrach utrzymają się poniżej zera. Z kolei w nocy z wtorku na środę, ponad połowa Polski odczuje kolejną dawkę dwucyfrowych mrozów.

Zbliża się najzimniejsza noc tego tygodnia. Oto ile pokażą termometry Fot. Jakub Kaminski/East News

Antycyklon Hannelore, który od poniedziałku (8.01) dyktuje warunki pogodowe w Polsce, przyniósł nam prawdziwie mroźną aurę. Najbliższa noc z poniedziałku na wtorek, ma być najzimniejszą w całym tygodniu.

Nawet - 25 stopni Celsjusza

Tej nocy na południowym i północnym wschodzie minimalne temperatury wyniosą od -21/-15 st. C. W większości kraju słupki rtęci na termometrach pokażą -14/-8 st. C. Najcieplejsza noc ma być na Wybrzeżu, około -6/-3 st. C.

Największe spadki odnotowane mogą zostać w dolinach karpackich. Przy gruncie słupki rtęci mogą spaść nawet poniżej -25 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, z kierunków zróżnicowanych. W nocy temperatura może spaść poniżej 20 st. C.

Synoptycy ostrzegają przed mroźną nocą

Według rzecznika IMGW Grzegorza Walijewskiego ochłodzenie jest efektem napływu arktycznego powietrza znad Syberii. W przypadku tych mas nawet słaby wiatr mocno obniża odczuwalną temperaturę.

– Synoptycy prognozują -24 stopnie w kotlinach górskich, w powiatach tatrzańskim, limanowskim, nowotarskim – opisała w rozmowie z "Faktem" Emilia Szewczak, hydrolożka z IMGW.

Mróz ma złagodnieć dopiero w nocy ze środy na czwartek. Jak podkreśliła Szewczak "to już nie będzie silny mróz, ale nadal mróz." Zdaniem rozmówczyni tabloidu, należy spodziewać się "trochę łagodniejszej wersji zimy, którą właśnie przeżywamy".

Szykuje się "szklanka" na drogach

– W środę, czwartek na północnym wschodzie mogą pojawić się opady marznące – ostrzegła specjalistka. – W drugiej połowie tygodnia w ciągu dnia temperatura będzie przechodzić przez zero, ale pozostanie na jezdniach błoto pośniegowe, miejscami tworząc niebezpieczne muldy, miejscami będzie oblodzenie. Uwaga na drogach, będą śliskie! – podkreśliła.

Według hydrolożki od czwartku-piątku mróz ma zelżeć, choć wciąż będzie zimno. Co więcej, do chłodu dołączy jeszcze śnieg i śnieg z deszczem.

– Opady zaczną się od wschodu, w weekend obejmą cały kraj. Będą dość słabe, śnieg może się topić, jednak miejscami może spaść do 5-10 cm – stwierdziła ekspertka Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wydano alerty IMGW

IMGW wydało ostrzeżenia 1. stopnia przed silnym mrozem. Do obowiązujących wcześniej doszły kolejne, a w niektórych częściach kraju czas obowiązywania alertów się wydłużył.

Ważność ostrzeżeń zależy od regionu, szczegóły można sprawdzić na stronie meteo.imgw.pl. Wolne od żółtego koloru na mapie ostrzeżeń są jedynie Pomorze Zachodnie, zachodnia część Pomorza, zachodnie regiony Wielkopolski, Lubuskie oraz środkowo-zachodnia część Dolnego Śląska.

Czytaj także: https://natemat.pl/534989,rekord-zimna-w-polsce-najnizsza-temperature-38-stopni-zanotowano-w-2017